Ces utilisateurs d'iPhone vont être dédommagés par Apple, un défaut confirmé sur certains modèles

Le géant américain Apple s'est vu contraint par la justice de verser des indemnités à ses clients suite à des problèmes rencontrés après une mise à jour de l'iPhone.

La nouvelle fait date dans l'histoire d'Apple. La firme de Cupertino a été obligée de dédommager des centaines de milliers de possesseurs d'iPhone à travers le monde, à la suite d'une décision de justice américaine. A l'origine de cette sanction historique : une mise à jour d'iOS ayant provoqué une baisse drastique de l'autonomie des iPhone.

Depuis plusieurs années, de nombreux utilisateurs d'iPhone se plaignent auprès de la firme de Cupertino des performances médiocres de la batterie de leur appareil. Mais cette fois, il a en effet été démontré qu'une mise à jour d'iOS avait fortement impacté l'autonomie de plusieurs smartphones de la marque. Cette affaire très embrassante pour Apple remonte déjà à plusieurs années puisque les premiers signalement ont été faits dès 2018. Et elle ne cessera de prendre de l'ampleur, faisant beaucoup de bruit à l'époque aux Etats-Unis mais aussi en France, jusqu'à la condamnation du géant américain en 2020.

Concrètement, Apple a été condamné pour avoir bridé, en toute connaissance de cause, les batteries de plusieurs modèles d'iPhone au travers de ses mises à jour. La principale mise à jour concernée, qui devait renforcer la sécurité des appareils, a notamment touché les iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus et la première version de l'iPhone SE. la La marque à la pomme savait que celle-ci altérait significativement les batteries de ces smartphones. Et c'est là que le bât blesse : la justice a tranché et considéré qu'Apple aurait dû avertir les utilisateurs avant de leur imposer cette mise à jour et les laisser avec un smartphone moins endurant.

La sanction du "batterygate" est lourde pour Apple : après un ultime recours en décembre dernier, la compagnie a commencé en janvier à dédommager les utilisateurs ayant rempli un dépôt de plainte à l'époque. La facture est salée et s'élève à près de 310 millions de dollars, soit un peu plus de 92 dollars pour chaque utilisateur concerné.

Les conditions pour bénéficier de ce dédommagement sont cependant nombreuses. Il faut avoir possédé un des appareils concernés, que ce dernier ait été mis à jour vers iOS 10.2.1 avant le 21 décembre 2017 et que l'utilisateur concerné ait participé à un dépôt de plainte datant d'octobre 2020 pour recevoir le paiement sur leur compte en banque.