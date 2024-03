Bien mieux que le mode "économie d'énergie" : la batterie de votre téléphone tiendra beaucoup plus grâce à cette astuce

La batterie de nos téléphones est un élément précieux et dont il faut prendre soin. On vous explique comment entretenir cette dernière avec une simple astuce.

Vous aurez beau avoir le meilleur smartphone au monde, si ce dernier ne dispose pas d'une bonne autonomie, il sera tout bonnement inutile ! Les constructeurs de téléphones usent et abusent de nouveautés pour proposer des fonctionnalités toujours plus poussées d'année en année. Malheureusement, de telles avancées ont souvent un gros impact sur la batterie des appareils.

Afin de limiter cela, il existe cependant de multiples astuces pour améliorer l'autonomie de votre téléphone. Bien sûr, vous pouvez passer par le mode "économie d'énergie" que l'on retrouve sur une majorité d'appareils aujourd'hui. Il est également possible de couper le Bluetooth, la Wi-Fi et de baisser la luminosité du téléphone. Mais ces méthodes sont assez drastiques. Il est toujours possible d'améliorer l'autonomie de votre téléphone sans pour autant lui couper toutes ces fonctionnalités qui peuvent s'avérer utiles pour votre quotidien.

L'une des meilleures méthodes pour économiser de la batterie consiste à modifier le taux de rafraichissement de votre téléphone. Sur les derniers modèles de chez Samsung, Huawei et autres, le taux de rafraichissement de votre écran peut varier automatiquement entre 1 Hz et 120 Hz. La meilleure option, le mode 120 Hz, permet de disposer d'animations extrêmement fluides lorsque vous naviguez au sein de vos applications ou jeux vidéo. Mais une telle ressource pèse lourd sur l'autonomie de votre téléphone.

Pour désactiver le 120 Hz, il suffit de vous rendre dans l'application "paramètres" de votre appareil. Descendez jusqu'à une section généralement baptisée "Taux de rafraichissement de l'écran" ou "Fluidité des mouvements" (qui peut parfois se trouver dans la catégorie "affichage" de votre appareil). Vous devriez alors pouvoir passer ce taux de 120 Hz à 60 Hz. Sur certains téléphones, il est également possible de sélectionner un taux adaptatif afin que ce dernier monte et descende en fonction de vos activités (l'affichage de votre fond d'écran ne nécessite, par exemple qu'un seul petit Hertz).

En effectuant ce simple réglage, votre téléphone devrait nettement gagner en autonomie, puisque sa fréquence de rafraichissement sera divisée par deux. Vous pouvez même coupler cette astuce avec la désactivation de certains services comme la Wi-Fi et le Bluetooth pour gagner en plus de batterie !