Le meilleur téléphone pour les photos n'est ni un Samsung ni un iPhone, selon ce classement officiel

Régulièrement, le site DxOMark établit son classement officiel des smartphones dotés des meilleurs appareils photo. Le numéro 1 du dernier palmarès est une marque bien connue !

Vous êtes persuadé que votre dernier téléphone Samsung ou votre iPhone dernier cri est le meilleur pour prendre des photographies ? Détrompez-vous ! Si les derniers smartphones haut de gamme des deux géants de l'industrie sont bel et bien excellents dans ce domaine, il ne sont clairement pas les meilleurs selon ce classement officiel.

DxOMark est un institut de recherche spécialisé dans les tests de produits tech. Smartphone, appareil photo, enceintes, ou ordinateur portable sont autant d'appareils testés selon des normes strictes et qui permettent à l'institut d'établir régulièrement un classement des meilleurs produits dans chaque catégorie.

Ce mois-ci, le classement des meilleurs smartphones en photographie a notamment été bousculé par l'arrivée d'un tout nouveau modèle à la première place. Il s'agit du Oppo Find X7 Ultra qui s'établit autour des 775 euros en Chine actuellement (sans compter nos taxes européennes). Cela s'explique notamment par son immense capteur d'un pouce de chez Sony. Mais le Oppo Find X7 Ultra n'est pas le seul téléphone à atteindre la première place du classement. Ce dernier est à égalité avec un autre appareil sorti en septembre 2023. Il s'agit du dernier Huawei Mate 60 Pro+. Ces deux smartphones s'établissent au top du classement du site DxOMark.

On observe donc une certaine avancée des marques chinoises en matière de photographie. Cela n'est guère étonnant tant des constructeurs comme Huawei ou Honor se sont établis comme les leaders dans le domaine depuis plusieurs années. Seul hic : le Oppo Find X7 n'est sorti qu'en Chine à ce stade et la marque ne prévoit visiblement pas de le proposer pour le marché français. Le Huawei Mate 60 Pro+ n'est pas non plus disponibles en France !

A la suite suite du classement figure un autre Huawei, le P60 Pro, sorti il y a presque un an et disponible à la commande en France pour près de 1000 euros. L'iPhone 15 Pro Max d'Apple s'établit, quant à lui, à la quatrième place des meilleurs smartphones en photo, suivi par le Google Pixel 8 Pro à la cinquième place. Il faut descendre jusqu'à la 19e place pour y voir le Samsung Galaxy S24 Ultra apparaître.