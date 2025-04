Un tout nouveau système de discussion arrive sur WhatsApp : les utilisateurs sont comblés

Une nouvelle mise à jour à venir sur WhatsApp prévoit un nouveau moyen d'échanger des messages entre les utilisateurs.

Il se passe rarement un mois sans que WhatsApp développe de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie de ses utilisateurs. L'application de messagerie en temps réel a récemment ajouté une fonctionnalité pour afficher vos musiques préférées sur votre page de profil WhatsApp et n'entend pas s'arrêter là.

Le site WABetaInfo est spécialisé dans les astuces et nouvelles options à venir sur WhatsApp. En inspectant le code source d'une prochaine version bêta de l'application, les membres du site sont tombés sur un nouveau petit service très pratique. Cette fonctionnalité devrait, une fois déployée sur l'ensemble des appareils compatibles, permettre aux utilisateurs de mieux échanger au sein de leurs discussions, et notamment lorsque plusieurs sujets sont évoqués ou que plusieurs membres sont en ligne.

© WABetaInfo

Si nous devions donner un nom à cette nouveauté à venir au sein de WhatsApp, celle-ci pourrait s'appeler "thread". Concrètement, cette fonction va aider les utilisateurs à suivre le fil de leurs conversations lorsqu'ils désirent se concentrer sur un sujet précis. Si vous voyez un message d'un interlocuteur qui vous intéresse en particulier, il vous sera possible de créer un canal dédié au message sélectionné.

Imaginez par exemple une conversation de groupe avec votre famille. Votre mère vous envoie les horaires de son avion, mais la discussion est rapidement noyée par les messages des autres membres qui parlent de tout et n'importe quoi. Une fois la fonctionnalité "thread" déployée, vous pourrez sélectionner le message important de votre mère pour créer un canal dédié à ce dernier et y répondre. Une démonstration de la fonctionnalité a notamment été dévoilée et restituée par le site WABetaInfo (voir la capture ci-dessus). L'utilisateur sélectionne un message précis et une nouvelle fenêtre (séparée de la conversation initiale) s'ouvre avec le message sélectionné en premier.

Bien que la fonctionnalité "thread" puisse encore changer d'ici à son déploiement officiel, son principe de base devrait rester le même lors de sa sortie. Cette option devrait être rendue disponible sur l'ensemble des appareils qui peuvent encore disposer de mises à jour de l'application WhatsApp. Pour les téléphones Android, ce dernier doit donc pouvoir faire tourner au minimum Android 5 (sorti en 2014). Côté iPhone, la fonctionnalité devrait être disponible à partir de l'iPhone 6S (sorti en 2015).

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été évoquée pour l'ajout de ces fils de discussion au sein de l'application WhatsApp. La dernière mise à jour de WhatsApp avait été repérée en décembre 2024 avant d'être finalement ajoutée à l'application au mois de mars 2025. Comptez donc quelques mois avant l'arrivée de la fonctionnalité "threads" au sein de votre application et tâchez de garder cette dernière à jour !