Google abandonne officiellement de nombreux smartphones en circulation, plusieurs modèles Samsung, Xiaomi et OPPO concernés

Le 31 mars dernier, Google a officiellement signé l'arrêt de mort de très nombreux smartphones.

Chaque année, Google propose une grosse mise à jour de son système d'exploitation mobile, Android. Récemment, les experts du site AndroidAuthority ont remarqué qu'une large majorité de smartphones ne bénéficient plus de mises à jour de sécurité de la part du géant de la tech. Selon les journalistes, Google aurait tout bonnement arrêté le support des smartphones qui ne fonctionnent encore qu'avec Android 12, sorti en fin d'année 2021. Le problème ? De très nombreuses personnes disposent encore d'un appareil ne pouvant pas effectuer la mise à jour vers une version plus récente. Ces derniers se retrouvent donc avec un smartphone obsolète.

Les risques d'utiliser un smartphone qui ne dispose plus de mises à jour sont nombreux. Privés des correctifs de sécurité développés par Google, les téléphones obsolètes peuvent rapidement devenir de véritables nids à virus. Ces derniers mettent alors en danger leurs utilisateurs, mais également leur entourage en propageant régulièrement des virus ou malwares sur leurs appareils pour les infecter à leur tour.

Android 12 n'est pas la version la plus récente disponible à ce jour (nous en sommes actuellement à Android 15). Cette version est même plutôt récente pour certains utilisateurs qui mettent plusieurs années à changer de smartphone puisqu'elle est sorti il y a moins de 5 ans.

Ainsi, le 31 mars dernier, Google a sonné la fin pour de nombreux appareils qui ne peuvent pas bénéficier d'Android 13. Parmi les appareils qui sont désormais considérés comme obsolètes par Google, on trouve notamment plusieurs modèles de Samsung (notamment le Galaxy A02 et la gamme Galaxy S10 sortie en 2020 à l'exception du modèle Lite). D'autres constructeurs sont concernés. Xiaomi notamment voit l'arrêt de ses appareils des gammes Redmi K30, Redmi 9 et Redmi Note 9. Du côté de sa série principale, Xiaomi doit dire au-revoir à l'ensemble des téléphones de la gamme Xiaomi Mi 10.

Chez Poco, les smartphones suivants sont désormais considérés comme obsolètes : Poco F2, X2, X3 et M2. Si vous disposez d'un Google Pixel 3 ou plus ancien, vous êtes malheureusement concerné, Google n'a pas daigné intégrer Android 13 sur ses plus vieux smartphones.

Enfin, les utilisateurs de téléphones OPPO sont nombreux à voir leur appareil désormais considéré comme obsolète par Google. On note notamment le OPPO Series 72, les RENO 3, 4 et 10X. Du côté des téléphones Huawei, rien à signaler : ces derniers ne disposaient déjà pas d'Android 12 avec leur ban des US et ne sont donc pas concernés par l'obsolescence des produits Google/Android.

Pour vous assurer que votre smartphone n'est pas concerné, il suffit de vous rendre dans l'application "paramètres" et vérifier si votre appareil bénéficie au moins d'Android 13 (ou une version ultérieure). Et si vous disposez d'un des appareils frappés, la réponse la plus évidente est de changer de smartphone.