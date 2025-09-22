Si vous recevez un appel d'un de ces 4 numéros, ne décrochez pas : ils peuvent vider votre compte en quelques secondes

Ces quatre numéros ont rapidement été identifiés comme porteurs d'une vaste technique d'arnaque.

A chaque jour sa nouvelle technique de piratage ou d'arnaque. Les hackers ne manquent jamais d'idées lorsqu'il s'agit d'infecter vos appareils ou de subtiliser vos données. Parmi les méthodes les plus connues et réputées, on retrouve souvent le démarchage téléphonique, qui est légal et encadré, mais qui charrie son lot de pratiques frauduleuses touchant chaque année des milliers de possesseurs de smartphones.

Si certains téléphones récents comme les derniers Google Pixel ou iPhone disposent de fonctionnalités pour se protéger contre les appels indésirables, ces boucliers ne suffisent parfois pas. C'est ainsi que quatre numéros ont récemment été identifiés comme initiateurs d'une technique d'arnaque très développée, ciblant directement votre compte en banque. On vous explique comment s'y prennent ces personnes malintentionnées ainsi que les numéros à bloquer.

Ces numéros appartiennent à des réseaux de pirates informatiques qui vont tenter de vous appeler sur votre téléphone portable. Si vous répondez, leur première réaction sera de raccrocher directement avant même que vous ne puissiez parler. Tout cela est prévu et calculé afin de déclencher un réflexe chez vous : le rappel du numéro. Il est même probable que vous le rappeliez par automatisme, sans même vérifier de quel numéro il s'agit et c'est là toute la subtilité de cette arnaque.

Lorsque vous rappellerez les numéros en question, un système de paiement spécial se mettra en place. Ce dernier va vous charger plusieurs euros par minute écoulée dans l'appel et directement aller dans les poches des pirates. Restez un peu trop longtemps au téléphone et vous vous retrouverez avec une facture téléphonique qui va vider vos économies.

Si cette mésaventure vous arrivait, il est conseillé de rapidement contacter votre fournisseur de forfait téléphonique et d'expliquer la situation pour tenter d'annuler la facture à venir. Rien ne garantit cependant que votre opérateur choisisse de vous écouter...

C'est pourquoi nous vous conseillons simplement d'ignorer ou même de bloquer les quatre numéros identifiés lorsqu'ils vous appellent. Ces derniers appartiennent à plusieurs pays et débutent par ces chiffres : +355 (Albanie), +225 (Côte d'Ivoire), +233 (Ghana), +234 (Nigeria). Si vous ne possédez pas de famille ou de proches dans l'un de ces pays, il vaut peut-être mieux ignorer les appels provenant de ces derniers et les bloquer après coup.