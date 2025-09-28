Si votre téléphone ne charge pas à 100%, il y a une bonne raison : vous devez tout de suite vérifier ceci

Il n'est pas rare que votre smartphone, pourtant branché à votre prise, ne parvienne pas à se charger jusqu'à 100%. Plusieurs raisons, plus ou moins inquiétantes, expliquent ce phénomène.

C'est un problème particulièrement handicapant. Commencer la journée avec un téléphone limité à 80% au lieu de 100% est une réalité pour beaucoup d'utilisateurs, en raison d'un chargement incapable d'aller jusqu'au bout. Si ce phénomène n'est pas alarmant en soi, certaines raisons pourraient susciter de l'inquiétude.

Plusieurs facteurs sont à même d'expliquer ce problème de rechargement. Système de protection automatique de votre smartphone, composants abîmés, température trop élevée, batterie fatiguée… Voici toutes les raisons qui peuvent empêcher votre smartphone de charger jusqu'à 100%.

Commençons par la raison la moins inquiétante. Si votre smartphone possède une batterie lithium-ion (c'est le cas de nombreux modèles), il est probable que le chargement se réduise automatiquement à partir de 80%. De telles batteries respectent une trajectoire en trois étapes : la charge rapide, l'absorption et la charge lente finale. Afin de contrôler la température et la tension, votre batterie ralentit voire arrête le processus de rechargement.

Et cela est même plutôt bon pour la durée de vie de votre batterie. Les derniers smartphones Apple proposent d'ailleurs à leurs utilisateurs de placer une limite de rechargement à 80% ou 90%. Même chose pour les modèles Android, lesquels disposent de l'option Smart Charging ou Wise Charging.

Dans d'autres cas, une batterie incapable de charger jusqu'à 100 % peut être un véritable problème. Vérifiez d'abord que votre câble est en bon état ou que votre port de charge n'est pas obstrué par une quelconque poussière.

Ensuite, sachez que votre batterie pourrait tout simplement être physiquement ou chimiquement dégradée. Il est important que savoir qu'elles ne sont pas éternelles et s'épuisent au fil des cycles de rechargement. Les batteries lithium-ion, par exemple, commencent à sérieusement s'abîmer entre 500 et 800 cycles. Cela représente environ 2 à 3 ans si vous utilisez votre smartphone quotidiennement. Au-delà de ce seuil, la capacité maximale de votre batterie commence à s'amenuiser.

Si vous voulez prolonger la durée de vie de votre batterie et continuer à charger jusqu'à 100%, plusieurs techniques s'offrent à vous. Pensez avant tout à vérifier la chaleur de votre smartphone lorsque celui-ci est branché, puisqu'une température trop élevée abîme en conséquence ses composants. Évitez au mieux de charger votre portable sur une surface qui absorbe la chaleur, comme un drap ou un oreiller.

Enfin, la plupart des experts estiment qu'il est judicieux de privilégier les cycles de charge courts. L'idéal serait de maintenir le niveau de batterie de votre téléphone entre 20 % et 80%. Tout compte fait, laisser charger son appareil jusqu'à 100% n'est pas une bonne idée, puisque vous risqueriez de susciter une trop grande chaleur et des états de tension extrêmes.