Un signal trop souvent ignoré : que signifie le point vert qui s'affiche sur l'écran de votre smartphone ?

Ce petit point est un signal d'alerte que vous ne devriez jamais ignorer pour votre propre sécurité.

Nos smartphones deviennent tellement sophistiqués qu'ils disposent désormais de tout un tas d'icônes, boutons et notifications qui peuvent échapper à notre compréhension. Outre les classiques indicateurs de batterie et de réseaux Wi-fi et cellulaire, le haut de votre smartphone peut également afficher certains signaux de couleur. Leur utilité reste cependant assez méconnue de la part des utilisateurs lambda.

Pourtant, bon nombre de ces indicateurs ont été imaginés pour nous alerter sur des informations précieuses. L'un d'eux, un petit point vert situé tout en haut à droite de votre écran, est un signal trop souvent ignoré et qui peut avoir une grosse incidence sur vos informations personnelles et votre sécurité.

En réalité, le coin supérieur droit de votre smartphone peut afficher deux petits points de couleur : un orange et un vert. Ce point lumineux a été introduit il y a plusieurs années avec la mise à jour d'Android 12, sorti en 2021 sur les smartphones récents. Il y a donc de fortes chances que votre appareil actuel puisse l'afficher.

Le point vert s'affiche dans un cas bien précis : lorsque le micro de votre téléphone est en cours d'utilisation. Vous pouvez tester cet indicateur très facilement en appelant l'un de vos contacts au hasard. Si ce dernier décroche, le micro de votre téléphone va s'allumer et le petit point vert va apparaitre en haut de votre écran.

Mais la présence de ce point vert doit surtout vous alerter lorsque vous n'êtes pas en train de passer un appel ou de réaliser un message vocal sur une application. Cela pourrait indiquer que quelqu'un accède au micro de votre appareil pour vous écouter ! Lorsque c'est le cas, accédez au menu de notifications de votre téléphone et tapotez sur l'indicateur vert pour ouvrir l'application en train d'utiliser le micro de votre appareil. Si vous ne reconnaissez pas l'application en question, il vaut mieux vous en débarrasser oui lui révoquer l'accès au micro du téléphone.

Pour cela, ouvrez les paramètres de votre smartphone puis dans la section "applications". Vous y trouverez l'ensemble des applications installées sur votre appareil ainsi que celle que vous avez identifié plus tôt. Accédez à ses permissions et refusez l'utilisation de la caméra, du micro et de votre position. Vous serez ainsi assuré que cette application ne puisse vous espionner à votre insu.