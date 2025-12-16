C'est le smartphone Android le plus vendu de l'année et il coûte désormais moins de 200 euros

Malgré le fort succès de l'iPhone chaque année, ce smartphone réussit à s'imposer dans le top des modèles les plus vendus de l'année.

C'est une bataille qui dure depuis des années : Android contre iPhone, le petit robot contre la pomme, une armée de constructeurs contre la firme de Tim Cook... La concurrence est rude, en particulier sur le terrain des ventes des derniers modèles sortis cette année. Sans trop de surprises, 2025 a néanmoins été dominé par Apple en termes de notoriété, mais également de téléphones vendus.

Ainsi, les trois smartphones les plus écoulés en 2025 proviennent tous de Cupertino. Il s'agit, dans l'ordre, de l'iPhone 16, de l'iPhone 16 Pro Max et de l'iPhone 16 Pro. Une liste plutôt logique puisqu'il s'agit des derniers exemplaires disponibles si l'on met de côté la 17e génération sortie il y a seulement quelques mois. L'iPhone 16e quant à lui suscite encore beaucoup de débats.

Pourtant, des smartphones Android sont bien présents dans le classements des téléphones les plus vendus de l'année. Et souvent ils ont l'avantage sur un point : ils sont moins chers. L'un de ces smartphones trône à la quatrième place des meilleures ventes de l'année et se distingue notamment par son tout petit prix.

Samsung a l'habitude de sortir certains de ses smartphones les moins onéreux en fin d'année. En novembre 2024, la firme avait notamment sorti son Samsung Galaxy A16 5G qui s'est ainsi rapidement imposé comme l'un des smartphones les plus vendus de l'année 2025. Il faut dire que le Galaxy A16 5G s'avère excellent pour qui désire un smartphone efficace sans sacrifier son budget.

Avec des retours critiques plutôt bons, le Samsung Galaxy A16 5G bénéficie surtout d'une très belle autonomie pour s'imposer face à la concurrence des smartphones d'entrée de gamme. Le résultat d'une bonne optimisation logicielle et d'une grosse batterie de 5000 mAh qui lui permet de tenir pendant plus de 20h d'utilisation en moyenne. Le Galaxy A16 5G tire aussi parti d'un design très sobre qui lui permet de passer un peu partout.

Mais c'est bel et bien son tarif qui fait du Samsung Galaxy A16 5G le téléphone Android le plus vendu de l'année. Sorti à près de 250 euros au départ, le petit téléphone de chez Samsung a vu son prix s'effondrer au fil des mois. Il est désormais possible de le trouver assez facilement à moins de 200 euros sur des sites marchands comme celui d'Amazon.

Mais l'autre grande force du Samsung Galaxy A16 5G tient dans sa longévité. Samsung a promis six années de mises à jour pour son petit Galaxy A16 5G. Cela devrait permettre au téléphone d'aller jusqu'à la 20e version d'Android qui est estimée à la moitié de l'année 2029. Vous aurez donc largement le temps de profiter du téléphone avant que ce dernier ne devienne obsolète !