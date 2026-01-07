Ces quatre fonctionnalités de Google Maps sont à désactiver immédiatement : vos données personnelles sont en jeu

Indispensable lorsqu'il s'agit de se repérer et de se diriger, Google Maps regorge pourtant de fonctionnalités à désactiver au plus vite. Certaines vous traquent sans que vous le sachiez.

Depuis sa création en 2005, Google Maps s'est imposé comme une référence indétrônable dans le service mondial de cartographie en ligne. Avec près de deux milliards d'utilisateurs chaque mois en 2025, il est certain que l'application connaît une popularité sans précédent à travers le monde.

Bien que ce service soit, en apparence, parfait, plusieurs fonctionnalités font froncer les sourcils de certains utilisateurs. Nous avons sélectionné quatre options que nous vous recommandons de désactiver au plus vite, et ce, pour diverses raisons, notamment au niveau de la protection de vos données personnelles.

La première fonctionnalité Google Maps à désactiver est ni plus ni moins l'historique des trajets. Cette option, qui autorise votre smartphone à mémoriser chacun de vos trajets pour que vous puissiez les consulter à l'avenir, est néfaste à deux titres. D'un côté, elle consomme beaucoup d'énergie et affaiblit votre batterie. De l'autre, elle enregistre chacun de vos faits et gestes et peut, à terme, se révéler particulièrement intrusive. Pour désactiver l'historique des trajets, rendez-vous dans l'onglet "Vos trajets" > "Paramètres et confidentialité" > "L'historique des positions est activé" et décochez l'option.

Autre fonctionnalité de Google Maps assez dérangeante : l'historique des activités. Chaque restaurant, chaque rue et chaque ville que vous recherchez sur l'application, par besoin ou pure curiosité, est retenu par l'application. Si Google justifie cette démarche en affirmant qu'elle permet d'améliorer l'expérience des utilisateurs, elle a surtout pour objectif de personnaliser vos publicités. Nous vous recommandons de désactiver l'historique des activités ainsi que la personnalisation des publicités. Pour supprimer cette option, il convient de cliquer sur votre photo de profil > "Paramètres" > "Historique Maps" et de désactiver la partie "Activité sur le web et les applications".

Les notifications de Google Maps, peuvent, aux yeux de certains utilisateurs, paraître envahissantes. L'application s'évertue souvent à envoyer des alertes concernant les évènements proches, le trafic, les endroits que vous pouvez apprécier… Des notifications plutôt inutiles qui apparaissent surtout lorsque vous avez tendance à ne plus ouvrir l'application afin de susciter votre attention. Fort heureusement, vous pouvez désactiver la plupart des alertes envoyées directement dans les paramètres et l'onglet "notifications" de votre mobile.

Enfin, Google Maps dispose d'une fonctionnalité particulièrement critiquée par les utilisateurs : la lecture de vidéo automatique. Elle consiste, comme son nom l'indique, à lancer immédiatement une vidéo du lieu recherché en plein milieu de votre navigation, vous forçant à la quitter manuellement pour revenir sur la carte. Afin d'y mettre fin, rendez-vous dans les paramètres en cliquant sur votre photo de profil puis sur "Paramètres vidéo" pour y trouver l'option "Ne pas lire automatiquement les vidéos".