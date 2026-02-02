Google Pixel 10a : le prochain smartphone de Google pourrait bien être le meilleur rapport qualité/prix de l'année

Toutes les rumeurs autour du Pixel 10a pointent vers un excellent smartphone pour la majorité des utilisateurs.

A quelques semaines de sa révélation officielle, il n'y a plus grand chose que l'on pourrait apprendre du futur Google Pixel 10a. Le prochain smartphone de la firme de Mountain View s'est illustré en images, mais a également vu ses spécificités être dévoilées par de multiples leakers professionnels.

Au niveau du design, le Google Pixel 10a reprendrait les mêmes décisions que pour son prédécesseur avec une caméra logée au creux du téléphone, des bords très arrondis et des coloris audacieux.

© EvLeaks / Google

Le fait de garder un design similaire à la précédente génération n'est pas un défaut en soi. Nous avions globalement beaucoup aimé le design du Pixel 9a à Linternaute et Google sait comment faire des petits smartphones qui tiennent bien en main.

Les principales nouveautés du Pixel 10a sont à retrouver au sein même du téléphone. Google passerait à un processeur Tensor G4 pour un peu plus de puissance (même si cela ne devrait pas en faire un monstre pour autant) tandis que la batterie serait également un peu plus conséquente.

Mais surtout, l'écran devrait disposer d'un pic de luminosité amélioré. Un point que nous avions relevé dans notre test du Pixel 9a dont l'écran était parfois difficile à consulter, notamment en plein soleil.

Si ces informations sont exactes, le Google Pixel 10a devrait s'avérer être un excellent smartphone pour un usage au quotidien. Sans être dédié aux jeux vidéo et grosses performances, le téléphone de Google devrait faire tout ce dont un utilisateur a besoin sans avoir à passer par un smartphone premium à plus de 1000 euros.