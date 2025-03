Pas besoin de casser la tirelire pour nourrir les animaux - cette marque connue est la moins chère selon UFC-Que Choisir

UFC-Que Choisir a classé les marques de croquettes de la plus chère à la moins chère. A la grande surprise des consommateurs, la plus abordable est très connue.

Avoir un chien coûte entre 1 000 et 2 500 euros par an, selon les données d'une étude publiée en 2024 par Hellosafe. Entre les jouets, la nourriture et les visites surprises ou planifiées chez le vétérinaire, adopter un animal est un véritable investissement. Surtout depuis 2023, année durant laquelle le coût de la nourriture pour nos compagnons à 4 pattes a flambé de 20 %, selon Circana. En 2024, les prix ont une nouvelle fois augmenté de 7 %.

Pour aider les consommateurs à nourrir leurs animaux sans vider leur compte en banque, le magazine UFC-Que choisir a classé les marques, de la plus chère à la moins chère. Du côté des gamelles des chiens, c'est Physyo Pet Food qui arrive largement en tête des enseignes les plus onéreuses, avec prix moyen de 4,56 € le kilo. Il faut néanmoins noter que les croquettes de cette dernière ne contiennent pas de céréales, qui si elles sont consommées en grande quantité, peuvent causer des problèmes de digestion. Il convient d'ailleurs de noter que, si les industriels en utilisent, ce n'est pas pour leurs capacités nutritionnelles, mais pour leur amidon, qui confère aux croquettes leur texture finale.

À l'inverse, c'est la marque Fido, appartenant à Purina One, qui apparait comme étant la moins chère avec un tarif moyen à 2,41 € le kilo. C'est elle aussi qui domine le classement des friandises les moins chères. Cependant, la composition des Fido est régulièrement critiquée. La teneur en protéines animales serait trop basse, tandis que le taux de glucides serait trop haut. Dans cet ordre, Friskies, Pedigree, Purina One et Ultima constituent le reste du classement, avec des prix moyens entre 2,70 € et 4,22 € par kilo.

© Adobe Stock

Côté alimentation féline, le verdict est sans appel. Après avoir relevé plus de 209 références et comparé 12 marques, UFC-Que Choisir a conclu que les pâtées de la marque Whiskas sont les moins chères. Le prix moyen au kilo étant de 4,96 €. Felix se classe deuxième (5,86 €/kg), Purina One est troisième (6,80 €/kg) tandis que Sheba est la marque la plus chère (11,22 €/kg). Il faut tout de même rappeler que la marque allemande est reconnue pour sa qualité et sa diversité.

C'est aussi Whiskas qui domine le classement des croquettes pour chats les moins onéreuses. Elles ne coûtent que 3 € par kilo en moyenne, tandis que celles de de Perfect Fit atteignent 6,21 €. Pour justifier ce prix, la marque rappelle que ses produits sont élaborés en "collaboration avec des vétérinaires et des nutritionnistes animaliers du Waltham Petcare Science Institute", un institut également propriété du groupe Mars.