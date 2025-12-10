Pourquoi les chats aiment-ils autant se frotter à nos jambes ? Tous les maîtres devraient le savoir

Pourquoi les chats aiment-ils autant se mettre dans nos jambes pour s'y frotter ? Il existe plusieurs raisons que tout maître doit absolument connaître.

Tout propriétaire de chat connaît cette sensation : à peine entré dans la pièce, son félin adoré se faufile entre ses jambes, manquant parfois de le faire trébucher ! Loin d'être anodin, ce geste révèle en réalité plein d'éléments sur son comportement et son bien-être. Ne pensez pas uniquement que votre chat vous demande des caresses, la réalité est bien plus complexe !

Rassurez-vous, votre chat ne cherche évidemment pas à vous faire tomber intentionnellement. Comme l'explique le Dr Michele Bamberger, vétérinaire comportementaliste américaine à la Cornell University College of Veterinary Medicine, en se glissant sous vos pieds, ils tentent en fait d'attirer l'attention.

Et c'est sans doute la manière la plus efficace possible pour eux ! "Les chats ne sont pas assez grands pour tapoter votre bras, à moins que vous ne soyez assis, et parfois un simple miaulement ne suffit pas", souligne-t-elle. En quête d'attention, de nourriture, de jeu ou simplement de caresses, les chats usent donc de ce stratagème, particulièrement au moment des repas ou lorsque vous rentrez à la maison.

Mais attention, prévient la spécialiste, un chat trop insistant dans ce comportement peut aussi manifester une anxiété de séparation ! Au-delà de la recherche de contact, se frotter à vous permet aussi au chat de vous marquer de son odeur grâce aux phéromones qu'il sécrète. Un moyen de vous inclure dans son territoire et son groupe social. "C'est sa façon de vous intégrer dans sa famille, tout en installant une zone de confort", décrypte le Dr Bamberger.

Un chat qui se colle à vos jambes avec insistance peut manifester de la méfiance face à un environnement ou des personnes inconnues. Mieux vaut alors ne pas forcer le contact. C'est aussi pour le chat une façon de récolter de précieux renseignements sur votre environnement grâce à son odorat ultra-développé. En se frottant à vous, il peut ainsi détecter d'éventuels dangers, des changements dans la maison ou des nouveautés.

Sachez aussi repérer un changement dans ce comportement ! Si votre chat se frotte soudainement de manière excessive, agressive ou inconfortable, cela peut révéler un problème sous-jacent : allergie, troubles dermatologiques, neurologiques ou hormonaux. Un frottement compulsif peut aussi traduire un mal-être émotionnel ou l'influence de phéromones dans la maison.

En cas de doute, notamment si votre chat se met à mordre après un frottement, une visite chez le vétérinaire s'impose. Il pourra écarter tout souci médical et vous aider à décoder le message que votre animal cherche à faire passer.

Chez certaines personnes, le comportement de leur chat n'est pas sans risque. Chez les personnes âgées, une chute peut même avoir des conséquences graves. Pour décourager ce comportement sans frustrer votre chat, la vétérinaire conseille de l'ignorer en restant immobile et silencieux quelques secondes avant de s'écarter : "attendez un peu puis faites un pas de côté. Le chat comprendra ainsi qu'il n'obtiendra pas votre attention de cette manière." Mieux vaut miser sur le renforcement positif en apprenant à votre animal des ordres simples comme "assis" ou "pas bouger". Vous pourrez ainsi le stopper net quand il tentera de s'enrouler autour de vos chevilles.