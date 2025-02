De la poudre de larve dans le pain, les pâtes et la compote ? Vérifiez bien les étiquettes au supermarché

De la farine de vers va peu à peu investir nos assiettes. Voici ce qu'il va falloir chercher sur les étiquettes de vos aliments préférés si vous ne voulez pas en manger.

C'est une grande première qui risque d'en dégouter plus d'un. La Commission européenne vient d'autoriser l'utilisation du ver de farine comme "denrée alimentaire" dans l'Union européenne. Concrètement, cela veut dire que la poudre obtenue à partir de ces larves est désormais considérée comme un aliment normal. On pourra donc en retrouver 4 grammes dans 100 grammes de pain et jusqu'à 3,5 grammes dans les gâteaux. Ils pourront aussi être présents dans les pâtes, ainsi que dans la compote que l'on achète tous les jours au supermarché.

Pas de panique, l'arrivée de ces vers de farine dans nos assiettes n'a rien de sale. "Les nouveaux aliments ne peuvent être autorisés que s'ils ne présentent aucun risque pour la santé humaine", explique Rafael Perez, chef d'équipe pour les nouveaux aliments à la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire. "Le produit a fait l'objet d'une évaluation scientifique rigoureuse par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a conclu que le ver de farine jaune était un aliment sûr."

Naturellement, ceux qui ne sont pas convaincus par cette explication n'auront aucune obligation à la consommation. Pour l'instant, c'est la société française Nutriearth qui aura le monopole de la production, explique Liberation. Il sera donc tout à fait possible d'acheter de la farine et des produits qui ne contiennent pas de vers. Pour cela, il faudra tout de même chercher la mention "poudre de larves entières de Tenebrio molitor (ver de farine) traitée aux UV" qui sera obligatoire sur les produits en contenant. "Les consommateurs peuvent être assurés, qu'une fois dans les rayons de supermarchés, ces produits seront clairement étiquetés.", rassure Rafael Perez.

© Adobe Stock

Mais alors, pourquoi les insectes commencent-ils à arriver dans nos assiettes ? Eh bien, c'est pour répondre aux besoins du 21ᵉ siècle ! La population augmente à mesure que les ressources en viande et en matière premières, elles, diminuent. De leur côté, les insectes sont très abondants dans le monde. Ils sont donc une alternative alimentaire idéale pour faciliter la transition vers de nouveaux types de régimes alimentaires.

Riches en protéines, en minéraux et en vitamine D, les insectes sont très bons pour la santé ! En plus, ils ne nécessitent aucune production pour se développer puisqu'ils se nourrissent des restes de végétaux que nous ne consommons pas. En revanche, ils peuvent entraîner des allergies à certaines personnes, notamment aux personnes déjà sensibles aux acariens et aux crustacés.