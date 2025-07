Ben & Jerry's a donné l'astuce pour éviter ce problème récurrent dans les glaces - on aurait voulu y penser avant

Les créateurs de la marque Ben & Jerry's ont révélé leur secret pour éviter que des cristaux de gel se forment en surface des pots de glace. L'astuce est simplissime.

Ce n'est pas régulier, mais il arrive parfois qu'un pot de glace ne soit pas entièrement englouti le jour de son ouverture. Plus qu'un signe de gourmandise, terminer le pot de crème glacé rapidement permet d'éviter un phénomène scientifique régulier appelé "Freezer burn" ou "brûlure de congélation" en français.

Sur les glaces, cette réaction se reconnait aux milliers de cristaux de gel qui recouvrent la surface du pot. Pas d'inquiétude, les brûlures de congélation n'ont aucun incident sur la santé. Elles arrivent cependant lorsque que de l'humidité entre à l'intérieur d'un contenant qui ne serait plus hermétique. Le géant américain de la crème glacée, Ben & Jerry's a partagé, sur son site internet, quelques solutions pour éviter que des cristaux de glaces se forment à la surface de ses produits et que leur texture n'en soit altérée. En effet, les brûlures de congélation font disparaître la texture onctueuse des glaces. Ces dernières deviennent presque "croustillantes", comme l'explique Ben & Jerry's.

Les experts en conservation ont tout d'abord rappelé l'importance de surveiller la température du congélateur. "La température idéale au congélateur est inférieure à 0 °C. Sinon, réglez le thermostat sur la température la plus basse possible. Il est essentiel de maintenir la glace bien froide jusqu'au moment de la servir", expliquent-ils. Ils conseillent également de ranger les pots au fond du congélateur, et surtout pas juste devant la porte, pour éviter les changements de températures incessants.

© Adobe Stock

L'exposition à l'air est effectivement le pire ennemi de la crème glacée. Après servi une portion, vous pouvez recouvrir la glace avec du papier sulfurisé puis refermer le couvercle pour éviter tout contact avec l'extérieur. "Vous pouvez par ailleurs placer la pinte entière dans un sac plastique hermétique pour une protection optimale", propose aussi Ben & Jerry's.

Une quatrième méthode, encore plus simple, est ensuite évoquée par les experts de la crème glacée. Cette dernière est si simple et si logique que n'importe qui aurait pu y penser avant les spécialistes. "Conservez votre pinte à l'envers. Cela permettra aux cristaux de gel de se former sur le couvercle, où ils risquent moins de gâcher le produit", recommandent ceux que Ben & Jerry's surnomment les "gourous des saveurs". Un geste très simple à appliquer à la maison !