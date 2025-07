"5 minutes à préparer, 5 minutes à cuire" : cette recette de cookies au chocolat est rapide et savoureuse

Facile à faire et encore plus rapide à déguster, cette recette de cookies aux pépites de chocolat est parfaite pour un goûter d'été.

Été comme hiver, rien de tel qu'une assiette de cookies tout juste sortis du four pour rassasier les gourmands. Encore fumants, ces derniers sont appréciés pour leur douceur et leur gourmandise. Le seul problème ? Le temps de préparation. Lorsqu'ils ne sortent pas d'un mélange tout prêt acheté au supermarché, les cookies demandent parfois presque une heure de préparation.

Pour satisfaire les gourmands impatients, la pâtissière britannique Eloise Head a partagé sa recette de cookies fins et croustillants prêts en "seulement dix minutes". Sur son compte Instagram nommé @fitwafflekitchen, qui réunit 2,6 millions d'abonnés, la spécialiste des desserts gourmands assure que cette recette ne demande que "5 minutes de préparation, et 5 minutes de cuisson".

Pour réaliser les cookies de la pâtissière, vous aurez besoin de 110 g de beurre doux, fondu et refroidi légèrement, de 150 g de sucre roux et de 115 g de sucre doux. Il vous faudra aussi 1 œuf, 1 cuillère d'extrait de vanille, 200 g de farine, une demie cuillère de bicarbonate de soude et 1/2 cuillère de sel. Enfin, n'oubliez pas l'élément plus important de tous : 200 g de pépites de chocolat noir, au lait ou blanc, en fonction des préférences. "Si vous souhaitez des cookies un peu plus épais, ajoutez 30 g de farine supplémentaire à la recette", conseille Eloise Head.

© Adobe Stock

On passe à la préparation ? Dans un saladier, commencez par verser le beurre, le sucre roux et le sucre blanc et fouettez jusqu'à ce que tous les ingrédients soient "bien mélangés". Ajoutez ensuite l'œuf et la vanille puis remuez une nouvelle fois avant d'ajouter la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Mélangez jusqu'à ce que le tout forme "une pâte homogène" puis incorporez les pépites de chocolat.

Avec les mains, créez de petites boules de pâte à cookies sur une feuille de papier sulfurisé et direction le four. Laissez le tout cuire pendant 5 à 6 minutes à 180 °C. La petite astuce de la pâtissière, sortir les cookies au bout du temps imparti, même s'ils n'ont pas l'air terminés ! "Ils devraient avoir l'air légèrement sous-cuits quand vous les sortez. Ils termineront de durcir pendant que vous les laissez reposer. Si vous les cuisez trop longtemps, les cookies peuvent vite devenir trop durs", prévient-elle. Bon appétit !