Ces 4 signaux d'alarme indiquent que les produits de votre marché ne sont pas frais

Prêtez attention à ces indices qui montrent que les fruits et les légumes que vous achetez ne sont pas bons et ne valent pas leur prix.

C'est une tradition dominicale pour bien des Français. Chaque dimanche matin, un petit tour au marché local permet d'acheter des fruits, des légumes et de la viande et de profiter d'un bon repas. Colorés et parfumés, les étales bien organisés autour des allées attirent l'attention des petits et des grands. Pourtant, il arrive que certains produits ne soient pas aussi frais ou locaux qu'ils ne paraissent.

Interrogée par le Huffington Post, l'Association des marchés de Virginie a révélé les quatre drapeaux rouges à surveiller pour être sûr de ne pas se faire arnaquer. Bien que nous soyons habitués à manger des tomates et des fraises tout au long de l'année, la présence de produits qui ne se sont pas de saison est l'un des plus gros signaux d'alarme. "C'est le signe que le vendeur ne cultive pas lui-même un produit et qu'il n'est pas transparent à ce sujet", explique l'association américaine.

En plus de la saisonnalité douteuse, il peut être utile de se baser sur la "perfection" des produits proposés. Si les fruits et les légumes que vous vos apprêtez à acheter ont un aspect trop "lisse", cela pourrait indiquer qu'ils ont été préalablement achetés à un grossiste spécialisé, et qu'ils ne proviennent pas d'une fabrication artisanale. Selon l'association des marchés, cette pratique est particulièrement courante. "Le rouge des fraises est-il trop vif ? Les carottes sont-elles toutes de la même taille ? Les pommes de terre sont-elles vendues sans aucune trace de terre ? Les produits frais varient généralement en taille, ou même en couleur...", rappellent les spécialistes.

© Adobe Stock

"Si vous ne trouvez pas d'informations claires sur la provenance, la région ou encore l'entreprise, il est judicieux de vous interroger", déclare ensuite l'association. Même chose si vous questionnez le vendeur et qu'il peine à vous indiquer où ont été cultivés ses produits. "Les agriculteurs qui vendent leurs produits sur les marchés et qui utilisent des pratiques de culture responsables en sont fiers et affichent clairement leurs pratiques et leurs valeurs", rappellent les experts.

Pour finir cette liste de "red flags" à surveiller, l'association des producteurs rappelle que la quantité est souvent l'ennemie de la qualité. Selon elle, la multitude variétés sur un même stand n'est pas toujours un signe de savoir faire. Elle peut indiquer que les produits ne sont pas frais, ou qu'ils n'ont pas été confectionnés par le vendeur. A bon entendeur...