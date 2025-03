Peu de gens le savent mais ces aliments retardent l'apparition des cheveux blancs - ils sont à consommer sans modération

Selon les nutritionnistes, il est possible de freiner l'arrivée des cheveux grisonnants en faisant les bons choix d'alimentation.

L'âge moyen d'apparition des premiers cheveux blancs est d'environ 35 ans. Une fois cet âge symbolique atteint, la mélanine contenue dans les follicules de vos cheveux diminue et ces derniers commencent à perdre en épaisseur, en vigueur et en couleur.

La première cause de dépigmentation identifiée est l'hérédité. Comme pour la calvitie, si vos parents ou grand-parents ont eu ce problème dans leur jeunesse, vous avez plus de chances de voir des cheveux blancs apparaître tôt. Mais ce n'est pas la seule raison. Après un choc psychologique important, le corps peut avoir une réponse physique et vos cheveux peuvent devenir gris beaucoup plus rapidement. Ce fut le cas de l'acteur français Jean Gabon, qui racontait que ses cheveux avaient perdu toute leur couleur la nuit de l'attaque de son convoi militaire pendant la guerre d'Algérie. Une légende raconte également que la chevelure de Marie-Antoinette aurait blanchi la nuit précédant son exécution.

Mais, si vous n'êtes pas dans ce genre de situation, l'espoir de garder votre couleur éclatante n'est pas perdu. Bien qu'un cheveu devenu blanc ne pourra jamais être recoloré, il est possible d'éviter que les autres suivent le même chemin trop rapidement. "Il est très important d'avoir une alimentation très diversifiée sinon vos cheveux seront fragilisés et grisonneront plus vite", explique d'abord la diététicienne nutritionniste Virginie Dubois dans une vidéo publiée sur YouTube. L'arrivée de vos premiers cheveux blancs peut par exemple être causée par un déficit en fer. La spécialiste recommande donc de consommer de la viande rouge ou des légumes secs comme des lentilles pour réguler ce problème.

© Adobe Stock

Le manque de vitamine A est aussi l'une des causes de cheveux faibles et grisonnants. Dans ce cas, les carottes peuvent apparaître comme une solution miracle. "Une demi carotte par jour vous apportera tous les nutriments dont vos cheveux ont besoin", assure Virginie Dubois.

Le hareng, la sardine, le jaune d'œuf et le foie sont quant à eux des aliments riches en vitamine D, elle aussi nécessaire à la bonne pigmentation des cheveux. Enfin, le lait, les champignons et les graines germées peuvent venir en aide aux personnes souffrant d'une carence en vitamine B8. Cette dernière est indispensable au maintien de cheveux en bonne santé.

Il est également important de savoir que le processus de vieillissement peut être accéléré si vous fumez ou si vous vivez dans une ville très polluée. En revanche, les spécialistes rappellent que l'idée selon laquelle arracher un cheveu blanc en ferait repousser sept autres est totalement fausse. Mais n'essayez pas de vous en débarrasser pour autant : il repoussera, certes seul, mais il repoussera !