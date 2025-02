Vous êtes plutôt sucré ou salé ? Voici ce que vos goûts révèlent sur votre personnalité

Vos préférences alimentaires en disent long sur votre personnalité. Vous n'avez pas le même caractère selon que vous préférez la nourriture sucrée ou la nourriture salée.

Si vous aviez le choix, là, tout de suite, opteriez-vous plutôt pour un paquet de bonbons ou un paquet de chips ? Nous avons tous une petite préférence pour le salé ou le sucré. Sans surprise, de nombreux scientifiques se sont penchés sur les effets de ce phénomène. Ils en ont conclu que cette attirance pour l'un ou l'autre est intimement liée à notre personnalité.

Dans une étude publiée en décembre 2024, des chercheurs américains et allemands ont demandé à plus de 2 000 participants de répondre à un questionnaire sous forme d'échelle de personnalité. Ils devaient estimer, entre 1 et 10, à quel point ils avaient l'habitude de prendre du temps pour les autres ou d'éprouver de l'empathie. Ils ont ensuite rempli une échelle de préférence pour le goût sucré, qui comportait dix éléments comme les bonbons, les glaces ou le caramel. En comparant les réponses, les scientifiques en ont conclu que les personnes qui préfèrent les encas sucrés sont généralement plus empathiques et bienveillantes que celles qui préfèrent le salé.

Les adeptes de petites douceurs sont également plus sociaux et plus aventuriers. Selon un sondage mené par OnePoll, 28 % d'entre eux préfèrent se retrouver au bord de la mer, 20 % dans un musée et 17 % dans une contrée sauvage. Côté salé, 31 % d'entre eux préfèrent faire du shopping et 10 % explorer une ville.

© AdobeStock-New Africa

À l'inverse, une étude réalisée à la fin des années 2010 a révélé que les personnes qui préfèrent la nourriture salée sont souvent plus réfléchies et moins impulsives. Elles sont aussi plus indépendantes que les amateurs de sucré, qui recherchent plus fréquemment le réconfort émotionnel de leurs paires.

Bien sûr, les habitudes de consommation ne sont que des indices. Elles ne sont pas assez abouties pour permettre d'analyser précisément la personnalité de quelqu'un. En revanche, elles peuvent donner des indications précises sur la santé de la personne interrogée. Quelqu'un qui est toujours attiré par de la nourriture salée peut souffrir d'un manque d'hydratation et de sodium, nécessaire pour régulier la tension artérielle. Une envie accrue de sucre peut, de son côté, cacher une carence en zinc ou en magnésium. À bon entendeur !