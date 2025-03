Pour être vraiment efficace, une sieste doit faire cette durée maximale - ce spécialiste déconseille de la dépasser

Si elle n'est pas pratiquée correctement, la sieste peut être plus fatigante que reposante. Voici les conseils d'un expert du sommeil.

Un Français sur deux fait régulièrement la sieste, selon les chiffres révélés dans le nouveau rapport de l'enseigne Ikea. Et si autant d'adultes en sont adeptes, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à se reposer correctement pendant la nuit. En effet, 23 % de la population peinent à s'endormir à cause du stress, tandis que la durée moyenne d'une nuit n'excède pas 6h45. Pourtant, selon les recommandations de la National Sleep Foundation, un homme de plus de 18 ans devrait dormir au moins 7 heures tous les jours s'il veut être en forme et efficace. De leur côté, les femmes ont besoin de dormir encore plus longtemps, mais ne le font pas non plus.

Alors, combien de temps doit durer une sieste pour être vraiment reposante ? Pour avoir une utilité, cette dernière doit durer au moins quinze minutes mais elle ne doit pas non plus excéder 25 minutes. Un timing très précis qui s'explique par la durée des cycles du sommeil. "En dessous de 30 minutes, on reste dans un sommeil léger. On récupère correctement, mais on ne peine pas à se réveiller", explique le Docteur Gérald Kierzek dans une vidéo diffusée sur le réseau social TikTok. "Si vous faites une sieste longue de 30 à 90 minutes, votre réveil sera difficile, car vous serez entré dans un cycle de sommeil profond non complété".

Si vous souhaitez être en forme le reste de la journée et réussir à vous endormir la nuit suivante, adoptez donc la sieste courte, aussi appelée "parking". "Elle porte ce surnom car elle peut être faite dans une voiture rapidement", explique Gérald Kierzek. Le médecin français recommande aussi la sieste flash, encore plus rapide. "Elle dure 5 à 6 minutes et permet de se réveiller en pleine forme !"

Mais encore faut-il réussir à s'endormir rapidement ! Dans le rapport réalisé par Ikea, on apprend que les Français mettent au moins 24 minutes à se mettre dans cet état. Pensées parasitaires, stress, téléphone, de nombreux éléments extérieurs perturbent notre capacité à rejoindre les bras de Morphée tranquillement.

Interrogé par Linternaute.com, le chronobiologiste Damien Davenne conseille plusieurs techniques comme la sophrologie ou la méditation pour détourner son esprit des pensées négatives et s'endormir paisiblement, et surtout facilement. Il conseille aussi d'avoir des horaires de lever et de coucher très réguliers : "Le sommeil est un état actif programmé par le cerveau. S'il ne sait pas à quelle heure il doit vous préparer à dormir, il va peiner et vous allez perdre de nombreuses minutes de repos", rappelle-t-il. Chacun son rythme, mais il est déjà bien d'en adopter un !