Êtes-vous une personne A ou B ? Celles qui ont ce caractère sont plus heureuses et moins stressées que les autres

Ceux qui ont une personnalité de type B sont plus sereins que les autres au quotidien. En faites-vous partie ?

La plupart des individus qui constituent la population peuvent être divisés en deux catégories. Il y a d'un côté les personnalités de type A et de l'autre côté, les personnalités de type B. Obscure au premier abord, cette théorie développée aux États-Unis considère que les personnes de type A font l'objet de plus d'attention de la part de la société, alors que les personnes de type B sont plus heureuses et plus sereines.

Selon le cardiologue Meyer Friedman, qui a établi cette théorie pour la première fois, l'individu de type A est très structuré, perfectionniste et ambitieux. Cette personnalité est multitâche et généralement très performante dans tout ce qu'elle accomplit. Elle est toujours préparée à la moindre éventualité et ne se laisse pas facilement surprendre. Malheureusement, "elle a aussi besoin de contrôler la plupart des aspects de sa vie, ce qui le pousse à être sujette au stress et à l'autocritique", explique la psychologue américaine Rachel Fraizier. Elle rappelle aussi que ces personnes ont un "sens de l'urgence" assez développé.

Dans la vie quotidienne, ce sont les personnes de type A qui bouclent leurs valises une semaine avant le départ en vacances, qui ne peuvent pas s'endormir sans avoir terminé la vaisselle ou qui ne reçoivent jamais de contravention pour excès de vitesse. Au travail, ce sont aussi ces personnalités qui rendent un dossier plusieurs jours avant la date limite imposée par leur entreprise et qui ont toujours le bureau le mieux organisé de toute leur équipe.

© Adobe Stock

À l'inverse, l'individu dont la personnalité est de "type B" vit "à un niveau de stress inférieur". Ce type de personne tend à être plus serein face à tous les événements de la vie. "Ils ne sont pas dans la compétition comme les type A", explique la psychologue. "Ils ne cherchent pas à toujours faire mieux et se satisfont de ce qu'ils ont, sans chercher la performance." Ils sont généralement moins stressés par les dates, les horaires, ou par le jugement des autres au quotidien. Ces personnes, qui sont habituellement plus calmes et sereines que les autres, ont par ailleurs la mauvaise habitude de procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain, car elles sont trop optimistes.

Évidemment, la théorie de la personnalité peut et doit être nuancée. Les tempéraments des individus évoluent au fil des années et des expériences et il n'est pas évident de qualifier parfaitement une personne sans réellement la connaitre. Mais il peut parfois être utile de savoir définir sa propre personnalité et d'essayer d'adopter des traits de caractère du type opposé pour améliorer son quotidien.