Que signifie faire son lit dès le réveil, selon la psychologie

En plus d'être un réflexe quotidien, l'habitude de faire son lit dès le lever en dit beaucoup sur la personnalité.

À peine sorties du lit, certaines personnes ne prennent pas le temps d'ouvrir leurs volets ou d'avaler leur petit déjeuner avant de refaire leur lit parfaitement. Vues comme des ovnis par ceux qui ne conçoivent pas de commencer leur journée par une tâche ménagère, ces personnes ont une personnalité plutôt avantagée.

Selon les psychologues, ceux qui font leur lit dès le réveil sont plus structurés et sereins que les autres. "Faire son lit peut sembler anodin, mais c'est un acte qui symbolise la prise en main de sa journée dès le réveil", explique la psychologue Siyana Mincheva à Doctolib. Cette habitude, devenue un rituel pour certains, permet de commencer sa journée du bon pied. De même, cette routine bien établie permet de réduire la prise de décision quotidienne et donc de mieux gérer son temps chaque matin.

Ces personnes sont également susceptibles de mieux réussir leur vie, tout simplement ! Faire son lit chaque matin pousserait à accomplir d'autres tâches de plus en plus importantes au fil de la journée. " Faire votre lit vous procurera un léger sentiment de fierté et vous encouragera à en faire une, puis une autre, puis une autre… À la fin de la journée, cet accomplissement simple se transformera en une multitude de tâches accomplies", confirme l'amiral William H. McRaven, ancien Navy Seal, à la tête de l'opération militaire ayant tué Oussama Ben Laden puis proche conseiller de Joe Biden.

Au final, la satisfaction de faire son lit chaque matin est bonne pour le quotidien, mais aussi pour le cerveau. Elle permet en effet de libérer une "molécule du bonheur immédiat" dans le cerveau. Appelée la dopamine, celle-ci améliore entre autres la motivation, la mémoire, la coordination des mouvements et l'attention. Très importante chez l'être humain, la dopamine est aussi libérée après un effort sportif intense ou lorsque l'on mange une tablette de chocolat.

Attention cependant, certains spécialistes de l'hygiène déconseillent de faire son lit directement au réveil. Cette pratique entraînerait la prolifération des acariens et de l'humidité, selon la Kingston university de Londres. Selon eux, il vaut mieux laisser le lit s'aérer 25 à 30 minutes avant de tout remettre dans l'ordre.