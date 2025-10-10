C'est l'erreur à éviter absolument lors d'un entretien d'embauche : ce comportement ruine vos chances, selon les recruteurs

L'expérience n'est pas le seul aspect à prendre en compte pour réussir un entretien d'embauche. Pour être sûr de faire bonne impression, évitez ces petits gestes.

33 % des dirigeants déclarent savoir dans les premières 90 secondes de la rencontre si un recrutement va se concrétiser ou non. Un sondage mené par Classes and Careers indique qu'ils ne se basent pas sur le CV ou la lettre de motivation pour prendre leur décision. Ils préfèrent analyser le comportement non verbal, les gestes, les regards ou encore les intonations du candidat.

Parmi les erreurs non verbales à éviter absolument, 33 % des recruteurs citent "avoir une posture inadaptée". Que vous soyez stressé ou non, pensez à vous tenir bien droit et à ne pas vous avachir sur votre chaise. Vous aurez l'air beaucoup plus investi dans l'échange. De même, évitez de trop bouger, cela peut vite agacer votre interlocuteur. Pour être à l'aise sans avoir l'air nonchalant, "Penchez-vous légèrement en avant et gardez vos jambes parallèles avec les genoux pliés", conseille le site spécialisé dans le recrutement Indeed. Enfin, ne croisez pas les bras, "cela peut être interprété comme une posture de défense", expliquent les experts.

26 % des recruteurs sondés par Classes and Careers indiquent également qu'un candidat qui n'a pas l'air dynamique fait une erreur qui peut lui coûter son emploi. Pensez donc à offrir une poignée de main franche lorsque vous rencontrez votre interlocuteur pour la première fois.

Mais toutes ces interactions non verbales ne sont rien par rapport aux deux erreurs les plus citées par les dirigeants. Malheureusement pour les plus timides, 38 % d'entre eux se disent repoussés par un candidat qui ne sourit pas assez. Pire encore, 67 % des recruteurs annoncent qu'ils n'embaucheront pas un candidat qui évite le contact visuel !

Bien que les entretiens d'embauche ne soient pas toujours des moments agréables, il est ainsi recommandé de prendre sur soi et de bien regarder le recruteur dans les yeux pour mettre toutes les chances de son côté.

Les dirigeants interrogés sont aussi très précis en ce qui concerne les erreurs verbales à bannir. Selon eux, il vaut mieux éviter de donner trop d'explications sur la perte d'un emploi précédent. Si la question est posée, vous pouvez y répondre en quelques phrases, mais vous n'avez pas besoin de détailler toute la situation. Ne pas demander d'informations précises sur le poste visé reste la plus grosse erreur aux yeux des recruteurs. Ils indiquent aussi qu'un candidat qui se montre adaptable à tout et à tout le monde n'est pas un bon signe. Même si l'adaptabilité est très recherchée par les recruteurs, il est donc recommandé d'éviter de trop en faire pour rester crédible. À bon entendeur !