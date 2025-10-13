Cette psychologue est claire : les personnes "hautement narcissiques" prononcent souvent ces 6 phrases

"J'ai remarqué que les personnes très narcissiques utilisent souvent six phrases bien précises."

Au travail ou dans la vie privée, nous croisons souvent le chemin de personnes narcissiques qui nous déstabilisent. Selon la docteure Cortney Warren, psychologue clinicienne formée à Harvard, il s'agit d'individus portant une attention exagérée sur eux-mêmes. Ils cherchent constamment à se mettre en avant et donc, en deviennent toxiques. Selon la spécialiste, nous pouvons identifier les narcissiques grâce à six phrases prononcées régulièrement. Dans les colonnes du média CNBC, la spécialiste donne aussi ses conseils pour y répondre avec fermeté.

"Tu as déjà de la chance que je me soucie de toi" : "Les narcissiques se considèrent comme spéciaux et supérieurs aux autres", indique la spécialiste. "Ils croient ainsi que les autres devraient être reconnaissants d'être dans leur entourage et d'obtenir leur intérêt, car ils sont tous imparfaits en comparaison."

"Tu es pathétique" : La psychologue rappelle que les narcissiques sont constamment déçus par les autres. "En réaction, ils peuvent les rabaisser par des insultes", indique-t-elle. Les narcissiques se sentent d'ailleurs presque toujours supérieurs aux autres. Ils y parviennent grâce à des commentaires négatifs sur leurs amis, leur famille, voire même des inconnus. Ils utilisent ainsi des phrases comme "tous les gens sont idiots".

© MdHasibulHasan-Adobe Stock

Mais Cortney Warren tient à rappeler qu'il est possible de se protéger contre ces attaques, et de ne pas trop en souffrir. "N'oubliez pas que même si un narcissique peut continuer à communiquer de manière nuisible, ses paroles ne peuvent avoir aucun pouvoir sur vous à moins que vous ne le laissiez faire. Leurs tactiques de communication les plus courantes sont la manipulation et le contrôle. Cela reflète leur personnalité et leur perception du monde, et non votre personnalité et vos valeurs", insiste-t-elle. Malheureusement, quelques autres phrases sont généralement utilisées par les narcissiques. Les voici.

Mais alors, comment éviter de se faire influencer par un narcissique ? Selon la psychologue, il n'y a qu'une seule chose à faire : choisir l'indifférence. "La meilleure façon de répondre à un narcissique est de ne pas réagir du tout", assure la psychologue. Elle déconseille fortement de crier pour répondre ou encore de se mettre sur la défensive. Cela ne fera que prouver à votre interlocuteur que vous êtes influencé par ses paroles.