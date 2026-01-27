Cette tisane conseillée sur les réseaux sociaux fait plus de mal que de bien

Longtemps présentée comme une alliée bien-être, cette tisane "naturelle" est aujourd'hui massivement relayée par les influenceuses. Derrière son image douce et sans danger, elle pourrait faire plus de mal que de bien.

Sur les réseaux sociaux, les tisanes " naturelles " sont devenues les nouvelles stars du bien-être. Détox, ventre plat, confort urinaire : il suffirait d'une tasse fumante pour régler des problèmes parfois complexes. Parmi ces breuvages encensés par les influenceuses, une tisane en particulier revient souvent, présentée comme douce, efficace et sans danger. Pourtant, derrière cette image rassurante se cache une réalité beaucoup moins glamour. Car "naturel" ne signifie pas automatiquement "inoffensif". La tisane de feuilles de busserole, souvent recommandée pour soulager les troubles urinaires, est en effet utilisée depuis longtemps. Le problème n'est pas son existence, mais la façon dont elle est consommée aujourd'hui : banalisée, intégrée au quotidien, parfois bue pendant des semaines comme une simple boisson plaisir.

Or, cette plante contient des substances actives puissantes, notamment l'arbutine. Si cette molécule explique l'effet recherché, elle peut aussi, à long terme, solliciter excessivement foie et reins. Une consommation prolongée ou répétée expose ainsi à des risques méconnus, rarement évoqués dans les vidéos sponsorisées ou les stories enthousiastes. Autre effet ennuyeux : son action antibactérienne, bénéfique sur une courte période, peut devenir problématique lorsqu'elle est utilisée sans interruption. Elle risque de provoquer des effets indésirables comme des maux de tête, des nausées ou une sensation de malaise diffus. Des signaux que beaucoup ignorent, persuadés de "faire du bien à leur corps".

Le véritable problème réside dans une idée largement répandue : puisqu'il s'agit d'une tisane, elle pourrait être consommée sans limite. C'est faux. De nombreuses plantes médicinales contiennent des principes actifs concentrés, capables d'agir comme de véritables médicaments… avec leurs bénéfices, mais aussi leurs effets secondaires. Faut-il pour autant bannir les tisanes ? Pas du tout. Elles peuvent être de précieuses alliées lorsqu'elles sont utilisées à bon escient : sur une courte durée, pour un objectif précis, et idéalement après avis d'un professionnel de santé. Le bien-être ne se résume pas à une tendance virale. Parfois, la meilleure des détox commence par un peu de recul et beaucoup d'esprit critique.

