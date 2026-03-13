Un boulanger partage son astuce : voici comment bien conserver le pain pour qu'il reste frais plus longtemps

Cette grosse erreur peut faire rassir votre pain beaucoup trop vite.

Il ne fait aucun doute que la France est un pays de tradition boulangère. Le bon pain fait même partie intégrante d'un repas réussi selon 60% des Français. Demies, classiques, traditions ou encore épi, certains d'entre nous avons gardé l'habitude d'acheter une baguette de pain tous les jours, en prenant parfois le risque qu'elle finisse à la poubelle. En effet, une baguette mal conservée peut devenir rassie et immangeable en moins de 24 à 48 heures.

Comment faire pour que le pain ne durcisse pas trop vite ? Quelles sont les astuces pour garder son pain frais le plus longtemps possible ? Personne n'est mieux placé qu'un professionnel pour répondre à ces questions. Selon la boulangerie toulousaine Les Frères Chapelier, l'étape la plus importante de la conservation arrive... bien avant l'heure de la conservation. "Le premier élément à prendre en compte, c'est la forme du pain. Plus le pain est arrondi et gros, plus sa mie restera moelleuse dans le temps", indiquent les spécialistes. Ils conseillent alors d'éviter les baguettes qui ont été conçues "comme des produits de consommation quotidienne", que l’on doit racheter tous les jours et qui ne se gardent pas longtemps. Les grosses miches de pain ou les boules au seigle sont ainsi à privilégier.

Les experts insistent également sur l'importance de choisir du pain au levain. "Les bactéries contenues dans le levain libèrent de l'acidité, qui ralentit le phénomène de rancissement" indiquent les boulangers sur leur site internet. Les pains à la farine complète et semi-complète sont également un bon choix car ils se conservent plus longtemps que ceux à la farine blanche.

© Adobe Stock

Passons ensuite (vraiment) l'étape de la conservation. Vous pouvez tout d'abord oublier le sac en plastique dans lequel votre boule de pain a été vendue. Les Frères Chapelier conseillent plutôt de se tourner vers une vieille astuce de grand-mère qui a fait ses preuves : le torchon. Les boulangers conseillent en effet de ne pas faire trancher sa boule de pain et de l'envelopper dans un torchon. Elle devrait rester mangeable au moins sept jours. "En fin de semaine, n'hésitez pas à humidifier un peu le torchon pour garder la mie bien moelleuse", ajoutent-ils.

Si vous souhaitez conserver votre pain encore plus longtemps, il faudra alors le congeler. Les boulangers conseillent alors cette fois de le faire trancher et le glisser dans le congélateur directement dans un sac en kraft. Quand vous avez besoin d'une tranche, il suffit de la sortir du congélateur et de la passer au grille-pain quelques minutes. La croûte en ressortira croquante et la mie bien moelleuse, sans avoir le goût du congélateur. Bon appétit !