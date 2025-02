Cette île italienne n'apparaît même pas sur les cartes, elle est pourtant célèbre pour ses bains chauds naturels

Située à seulement quelques kilomètres de la Sicile, cette île préservée et intime est le refuge de ceux qui recherchent des vacances ensoleillées.

Peu de gens le savent, mais il existe une île européenne plus petite que Paris, qui n'apparait même pas sur la plupart des mappemondes que l'on connait ! Couvrant une superficie de 83,3 km2, elle est vue par les connaisseurs comme un véritable havre de paix, loin de l'agitation de Rome, de Venise ou de Florence. Parmi les stars qui l'ont adoptée, on compte l'actrice française Carole Bouquet qui y possède une maison.

Ile volcanique située entre la Sicile et la Tunisie, celle que l'on nomme Pantelleria depuis l'Antiquité est tout d'abord célèbre pour ses bains thermaux naturels et ses paysages volcaniques. Ses falaises noires et ses montagnes de plus de 800 mètres de haut feraient presque croire que l'on a atterri sur une autre planète. Mais, entourée d'eaux cristallines et de criques isolées à explorer en bateau, Pantelleria est surtout très accueillante et authentique. Ses paysages impressionnants, sa culture représentant le parfait mélange entre l'Italie et le nord de l'Afrique et sa météo radieuse en font la destination parfaite pour un city beak de quelques jours.

Les anciens sentiers parcourus autrefois à dos de mulet, couvrant une distance d'environ 200 km, permettent aujourd'hui de traverser et de découvrir l'île en randonnées à pied ou à VTT. Les amoureux d'histoire pourront également découvrir les vestiges parfaitement conservés de l'acropole de Sesi, village vieux de 4 000 ans. La baie de Gadir, elle, ravira les amateurs de plongée. Profonde de plus de 30 mètres, elle renferme de véritables trésors comme les restes d'un navire et un groupe d'amphores romaines.

Côté budget, l'île confirme son statut de destination de rêve. Comptez 30 euros par nuit pour dormir dans un hôtel haut de gamme. Un repas dans un restaurant vous coûtera une quinzaine d'euros. Pour déguster un verre de Passitto, ce vin originaire de Pantelleria et inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, il vous faudra par ailleurs débourser 3 à 4 euros. Les grottes thermales souterraines et bains chauds sont quant à eux complètement gratuits. Pour vous déplacer sur le territoire, nous vous conseillons enfin de louer un scooter ou une voiture. Avec un prix moyen d'une trentaine d'euros, cela porte votre budget moyen pour trois jours à Pantelleria à seulement 300 euros !

Le prix du trajet reste donc le seul vrai point à prendre en compte lors de l'établissement de votre feuille de route. En moyenne, comptez 200 à 300 euros en été au départ de Paris. Hors saison, les aéroports français ne desservent pas régulièrement Pantelleria. Il est cependant possible de se rendre à Trappani, en Sicile, et de prendre un ferry qui vous emmènera jusqu'à l'île en seulement deux heures.