Mauvaise nouvelle pour les clients d'Ikea, cet avantage va bientôt disparaître

C'était l'un des avantages préférés des clients Ikea. L'enseigne suédoise vient d'annoncer qu'il va s'arrêter très bientôt.

Chaque année, la chaîne de magasins d'ameublement Ikea France accueille plus de 50 millions de visiteurs. Parmi eux, 1 million de personnes sont suffisamment attachés à la marque suédoise pour souscrire à sa carte membre, Ikea Family, chaque année. En 2024, ce programme a même dépassé les 11 millions de membres.

Boissons chaudes gratuites, ateliers privés, garantie en cas de casse, échange sans ticket de caisse, sac bleu remboursé à vie… les avantages de ce programme fidélité sont nombreux. Parmi eux, l'un des plus appréciés va pourtant disparaître. Dans un e-mail adressé à ses membres, Ikea a annoncé : "Nous souhaitons vous informer de changements sur votre bon d'achat de 10 €." C'est à la fin du mois de février que cet avantage financier prendra fin.

Jusqu'ici, ce programme de récompense permettait de bénéficier d'un bon d'achat de 10 € lorsque vous cumulez – sur une période de douze mois – un total d'achat minimum de 150 €. À compter du 1ᵉʳ mars, plus aucun bon ne sera délivré pour des achats de cette somme avec la carte Ikea Family. En revanche, les bons accumulés jusqu'à cette date seront toujours utilisables, et ce, pendant une période de deux mois.

Mais la disparition de ces bons d'achat n'est pas le seul changement à venir ! Dans ce même mail, Ikea a laissé sous-entendre que l'entièreté du service Ikea Family va bientôt évoluer pour proposer des offres personnalisées. "Nous vous proposerons très prochainement un programme de récompenses plus varié et pensé pour vous !", annonce la marque.

Si on ne sait pas encore ce que va contenir ce nouveau programme de fidélité, on peut tout de même imaginer pourquoi certains avantages ont été supprimés. Fin 2024, Ikea rapportait un chiffre d'affaires de 45,1 milliards d'euros, soit une baisse de 5,3 % par rapport à 2023. Une chute que l'enseigne justifie aussi par une baisse de ses prix à travers le monde après une période d'inflation durant la période post-Covid. "Au cours de l'année 2024, nous avons considérablement baissé les prix sur les 63 marchés, rendant IKEA plus abordable pour le plus grand nombre", déclarait récemment Jon Abrahamsson Ring, PDG du groupe Ikea. De quoi limiter les bons d'achat pour préserver les marges du géant suédois ?