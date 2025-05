Les Birkenstock, c'est fini : Lidl lance son modèle à moins de 7€, il s'arrache avant l'été

Les sandales Birkenstock sont très populaires, mais aussi très chères. Lidl propose un modèle très ressemblant pour quelques centaines d'euros de moins.

Entre 90 et 130 €. C'est le prix moyen qu'il faut dépenser si l'on souhaite s'offrir une paire des iconiques sandales Arizona de la marque Birkenstock avant l'été. Avec ses deux brides en cuir reconnaissables entre mille et ses boucles ajustables, le modèle reconnu pour son confort est sans aucun doute l'un des plus incontournables de l'été. Malheureusement, il peut arriver que son prix soit trop élevé pour certaines bourses…

C'est pour toutes ces raisons que l'enseigne allemande Lidl a décidé de lancer son propre modèle inspiré du design de Birkenstock, mais pour beaucoup moins cher. La sandale, imaginée pour les femmes, est agrémentée de deux brides en cuir et de deux boucles réglables de chaque côté. Existant en beige clair ou en noir, ces sandales sont aussi pourvues d'une semelle anatomique, "conçue pour s'adapter et maintenir le pied de la personne qui les porte", peut-on lire sur le site internet de Lidl.

© Lidl

Le gros plus de ces chaussures ? Leur prix ! Rien à voir avec la centaine d'euros demandés par Birkenstock puisque les sandales de la marque Esmara ne coûtent que 6,99 €. Mais attention, l'information n'est plus confidentielle, bien au contraire. Les adeptes de Lidl ont déjà commencé à se ruer sur les stocks et bien que les pointures aillent du 36 au 41, ces derniers sont presque déjà entièrement épuisés sur le site internet de Lidl.

Du côté des chaussures pour hommes, Lidl propose également un modèle très ressemblant. Vendues au même prix, ces mules sont, elles aussi, en cuir et disponibles dans des pointures allant du 41 au 46. Elles existent en coloris noir et taupe.

Bien sûr, Lidl n'est pas la seule marque à vendre des sandales à boucles juste avant l'été 2025. On peut trouver des paires en cuir similaires chez Zara pour 40 € et chez Monoprix pour 65 €. De son côté, l'enseigne H&M propose des mules en polyester bordeaux pour moins de 25 €. Action, éternelle grande rivale de Lidl, propose aussi des mules au design semblable. Ces dernières ne sont pas en cuir, mais coûtent également moins de 7 €. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix avant le retour des beaux jours.