Ni vinaigre, ni bicarbonate - c'est un médicament qu'il faut utiliser pour nettoyer les taches de déodorant

Rares sont les chanceux qui n'ont jamais découvert une trace jaune sous l'aisselle de l'un de leurs T-shirts favoris quelques heures après l'avoir enfilé au-dessus de leur déodorant. En plus d'être très visibles, ces taches sont extrêmement persistantes. Impossible de les enlever rapidement avec un peu d'eau et du savon, même si vous devez quitter la maison rapidement.

Fort heureusement, plusieurs alternatives existent pour les nettoyer efficacement et s'en débarrasser sans abimer le vêtement. Et certaines d'entre elles ne demandent même pas de se rendre en magasin pour acheter un produit magique. Il suffit d'ouvrir les placards de la salle de bain afin de trouver la solution.

Pour venir à bout d'une tache jaunâtre de déodorant, rien de mieux… que l'aspirine ! Les taches de déodorant proviennent la plupart du temps d'une réaction entre les sels d'aluminium, présents dans les anti-transpirants, et la sueur. De son côté, l'aspirine dissoute dans l'eau libère de l'acide salicylique, qui aide à "casser" les dépôts et à les décoller du tissu. L'aspirine agit ainsi comme un puissant détachant. Contrairement à l'eau de Javel, il est par ailleurs capable de nettoyer les fibres sans les abîmer.

Mais alors, comment procéder pour se débarrasser des taches tenaces ? Commencez par mélanger un bouchon d'eau oxygénée, cinq litres d'eau et un cachet d'aspirine dans une bassine. Trempez-y ensuite le vêtement pendant une heure. Vous pourrez retirer le déodorant facilement, sans avoir besoin de frotter. Attention cependant, l'aspirine peut légèrement abimer les tissus les plus fragiles comme la soie. Il est donc conseillé d'effectuer un nettoyage test sur une zone peu visible du vêtement avant de s'attaquer à la tache principale.

Pour nettoyer une trace sur un vêtement noir ou coloré, le vinaigre blanc est aussi une solution appropriée. Pour nettoyer une chemise blanche abimée par du déodorant, il est par ailleurs recommandé d'utiliser de l'alcool à 70°. Il faut alors tamponner la zone souhaitée avec un linge propre imbibé du liquide et de rincer abondamment la chemise. L'ammoniaque peut également être très efficace sur les chemises. Dans ce cas, il suffit de suivre les mêmes étapes, mais de rincer le vêtement avec de l'eau savonneuse.