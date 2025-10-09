Le changement d'heure d'hiver arrive plus tôt cette année : il faudra reculer les aiguilles à cette date !

Le changement d'heure d'hiver tombe toujours au mois d'octobre. Et il arrive particulièrement tôt cette année.

Comme chaque année, en octobre, la France change d'heure afin de se placer en adéquation avec la lumière naturelle du jour. Cela va permettre de garder plus de clarté le matin, alors qu'en cette période, les jours se raccourcissent et les nuits se rallongent. Depuis le 30 mars dernier, les horloges suivent l'heure d'été, mais plus pour longtemps donc. A la fin octobre, c'est l'heure d'hiver qui va lui succéder et une heure de sommeil supplémentaire sera gagnée. Lors du changement d'heure, il sera nécessaire de régler, avant de se coucher ou au plus tard le lendemain, les réveils, montres et tous autres appareils qui ne le feront pas automatiquement.

Le passage à l'heure d'hiver a toujours lieu le dernier week-end d'octobre, il est donc imminent. Il est fixé chaque année dans la nuit du samedi au dimanche afin de limiter les perturbations sur les activités professionnelles ou scolaires. En 2024, il est tombé dans la nuit du 26 au 27 octobre. Pour celui de 2025, ce sera encore plus tôt. Une heure sera gagnée dans la nuit du 25 au 26 octobre. Ainsi, à 3 heures du matin, le 26 octobre, il ne sera que 2 heures. Vous pouvez déjà le cocher dans votre calendrier ! L'heure d'hiver sera maintenue jusqu'au dimanche 29 mars 2026, jour du retour de l'heure d'été.

Le changement d'heure ne peut intervenir qu'entre le 25 octobre et le 31 octobre. Le 26 octobre est donc une date particulièrement précoce. Il est rare que l'heure d'hiver arrive si tôt : la dernière fois c'était il y a 11 ans. Cela est simplement dû à un hasard de calendrier car le week-end suivant, nous serons déjà en novembre. Cette année, le passage à l'heure d'hiver figure ainsi historiquement parmi les plus précoces. Les deux prochains seront également assez exceptionnels puisqu'il s'agira des deux extrêmes niveau date : le 25 octobre en 2026 et le 31 octobre en 2027.

Le prochain changement d'heure d'hiver tombe en plein milieu des vacances scolaires de la Toussaint, comme c'est souvent le cas. Cela peut aider à mieux s'adapter, notamment pour les plus jeunes qui font partie des plus affectées par ce décalage. Les personnes âgées et celles souffrant de troubles du sommeil peuvent aussi y être très sensibles. Pour limiter l'impact temporaire sur l'horloge biologique interne, il faut se préparer plusieurs jours, voire semaines en amont.

Vous pouvez vous y mettre dès à présent, notamment en décalant régulièrement votre réveil de 5, 10 ou 15 minutes selon la progressivité que vous voulez adopter. Il est possible d'en faire de même pour les repas. Au moins deux heures avant le coucher, il est également recommandé d'éviter les écrans, mais aussi les boissons stimulantes comme les sodas, le café ou le thé, afin de maximiser la qualité de votre sommeil.

Attention aussi à l'après, ne trainez pas trop au lit dans les prochains jours, sinon le réveil sera bien difficile après le changement d'heure. En cas de fatigue dans la journée, il faut privilégier les siestes courtes, entre 10 et 15 minutes, et au plus tard en début d'après-midi.