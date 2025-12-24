Voici ce qu'il faut faire si on n'aime pas les copains de ses enfants

Certains parents ne savent pas comment agir lorsqu'ils n'apprécient pas les amis de leurs enfants. Voici le meilleur conseil pour bien s'y prendre.

Par peur de mauvaise influence sur leur enfant, qui changerait de comportement au contact de leur ami, les parents se comportent souvent de manière trop possessive et intrusive dans l'amitié. Cela peut provoquer un sentiment d'agacement chez l'enfant, qui pense pouvoir gérer ses amitiés tout seul et couper toute forme de communication avec ses parents, selon l'expertise de The Guardian. Voici les comportements à ne surtout pas adopter afin d'éviter tout conflit et ceux à privilégier à la place.

Critiquer leur relation. La colère peut vite monter quand un parent est en désaccord avec l'amitié de leur enfant. Il va alors commencer à critiquer l'ami voire tenter de s'opposer à cette amitié. Cependant, cette réaction peut susciter un sentiment de rejet chez l'enfant envers son parent. Le comportement à adopter dans cette situation est de fixer des règles. Par exemple, si les enfants utilisent un langage méchant ou grossier, le parent peut stopper ce comportement en expliquant que ces mots ne sont pas les bienvenus chez lui.

Interférer dans les relations amicales. Vouloir absolument se mêler des amitiés de son enfant n'est pas lui rendre service, bien au contraire. Dans le cas des adolescents, interférer dans une relation amicale peut perturber leur processus de maturité. Une psychologue américaine, Diana Baumrind, a illustré ce fait dans une célèbre recherche sur la parentalité publiée dans les années 1960. Elle y montre qu'un parent autoritaire engendre un enfant qui a moins confiance en lui et qui est moins indépendant, contrairement à un foyer à l'écoute des besoins.

Forcer l'adolescent à parler de ses amitiés. Un parent peut discuter d'un ami de son enfant avec lui si cela vient de lui. Certains ont tendance à leurs forcer la mains avec des questions dans lesquelles ils jugent l'ami. Attendre que l'enfant vienne vers le parent est la clé d'un échange sain. Dans ce cas, il est possible pour le parent de poser des questions bienveillantes comme : "Qu'aimez-vous faire ensemble ?" ou "Parle moi de ce que vous avez en commun."

Empêcher l'enfant de voir son ami. Pour protéger leur enfant, les parents peuvent devenir trop possessifs quitte à mettre fin à une amitié. Cette réaction disproportionnée ne va créer que l'effet inverse chez l'enfant qui voudra encore plus voir son ami. C'est le principe de l'effet "Roméo et Juliette". Si le jugement porté par le parent sur l'ami s'avère être justifié, il est quand bien même important de laisser l'enfant faire des erreurs pour qu'ils puissent en tirer des leçons.