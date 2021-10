Stromae : après la chanson "Santé", quelle date de sortie pour l'album ?

STROMAE. Huit ans après la sortie de "Racine Carrée", Stromae est de retour avec une nouvelle chanson, "Santé", premier extrait de son album à venir.

[Mis à jour le 15 octobre 2022 à 16h31] Mais quand sortira le nouvel album de Stromae ? Alors que la secousse de la chanson surprise de l'artiste Belge, Santé, parue ce vendredi 15 octobre à six heures du matin, se dissipe, la question se pose. Initialement, les médias francophones évoquaient une date de sortie à l'automne. Mais à en croire Le Figaro, il va falloir patienter encore un peu, le troisième album de Stromae pourrait ne paraître qu'au début de l'année prochaine.

De quoi continuer d'entretenir le mystère autour du retour de l'artiste aux trois millions de disques vendus, qui avait disparu des bacs depuis huit ans et la sortie de Racine Carrée en 2013. En attendant les annonces plus officielles, les admirateurs de Stromae pourront se consoler avec Santé, ce premier aperçu de l'album à venir, dédié à "ceux qui ne célèbrent pas", aux petites mains. "Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas", chante Stromae dans ce morceaux.

Et les réjouissances ne s'arrêtent pas là pour les admirateurs de l'interprète de Formidable. Sur les réseaux sociaux, Stromae annonce la sortie, ce vendredi à 18 heures, du clip qui accompagnera le single Santé.

La surprise est réussie. En quelques heures, Santé, la nouvelle chanson de Stromae disponible sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute en streaming, est devenue l'un des sujets les plus commentés sur Twitter. Nombreux sont les internautes, anonymes ou célèbres, à s'extasier de ce retour tant attendu. "Levons notre verre à ton retour", écrit par exemple Omar Sy sur Twitter. Il faut dire que rien n'avait filtré concernant ce premier single, publié à six heures du matin ce vendredi 15 octobre. Pour les admirateurs de Stromae, la surprise est aussi grande que belle.

Levons notre verre à ton retour ! @Stromae https://t.co/KSHqqFtTjF — Omar Sy (@OmarSy) October 15, 2021

Après la surprise du vendredi matin, une autre attend les fans de Stromae : l'artiste belge mettra en ligne à 18 heures, le même jour que la sortie de Santé, le clip de celui-ci. Pour découvrir cette nouvelle vidéo, rendez-vous sur la chaîne YouTube du chanteur. A noter que le dernier clip de Stromae est celui de la chanson Quand c'est, extrait de son dernier album, Racine Carrée sorti en 2013.

"Santé Twitter !" : sur les réseaux sociaux, pour annoncer la sortie surprise de son premier single, c'est la formule utilisée par Stromae. "Et si on célébrait ceux qui n'célèbrent pas ? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas ! À ceux qui n'en ont pas...", chante l'auteur, compositeur et interprète belge dans ce morceau, dans lequel il évoque différents corps de métiers, ces "héros du quotidien" éprouvés par la pandémie de Covid-19 : "Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou hôtesse de l'air, Boulanger ou marin-pêcheur."

Mais le titre de cette nouvelle chanson a-t-il un autre sens ? Sur Internet, le terme Santé est très souvent utilisé en association à celui de Stromae, qui s'est retiré de la scène en 2015 après, justement, des problèmes de santé. Victime de graves effets secondaires d'un traitement anti-paludisme préventif, il avait dû se retirer de la vie publique. "Je n'ai pas supporté le traitement, ça m'a filé des hallucinations. J'ai cru que j'avais basculé dans la folie, on m'a diagnostiqué une décompensation psychique", confiait-il à ce propos à Libération en 2017.

Depuis son dernier album et sa retraite forcée, Stromae s'est diversifié : avec son épouse Coralie Barbier et son frère Luc Junior Tam, il Paul Van Haver aka Stromae a développé leur Mosaert (anagramme de Stromae), un label pluridisciplinaire qui regroupe musique, clips et vêtements. En 2018, le chanteur avait d'ailleurs dévoilé un titre inédit de neuf minutes, utilisé comme bande originale d'un défilé de cette marque. Parmi ses rares apparitions depuis son retrait des spotlights, une collaboration avec Orelsan en 2017 ou avec Coldplay en 2019.

Pour ce nouvel album, attendu dans les prochaines semaines, Stromae peut prendre son temps : il est producteur de son projet. Ce qui explique également sa pause brutale en 2015, après une décompression psychique et une mauvaise réaction à un traitement contre le paludisme. "Même si j'avais été sous un contrat d'artiste, on n'aurait pas pu m'obliger. Soit j'aurais trouvé un subterfuge, soit j'aurais sorti un album tout pourri, sans en avoir rien à foutre... Plein d'artistes font ça", explique Stromae à Libé. Son frère cadet, Luc Junior Tam, qui produit lui aussi le projet ajoute : "On est depuis toujours producteurs, de la musique, des tournées, et forts des deux albums, on a pu développer chacun des savoir-faire. Du coup, on peut continuer le label sans forcément avoir Paul sous les spotlights."

Il y a onze ans, Stromae débarquait sur toutes les ondes avec le tube Alors on danse. Mais depuis 2013 et la sortie de son album Racine Carré, puis le coup de frein brutal à sa carrière en 2015, le chanteur belge s'était retiré de la scène musicale comme médiatique. Pourtant, après avoir évoqué un potentiel retour dans le journal Libération en novembre dernier, c'est dans le magazine belge Max que l'artiste de 36 ans rassurait ses fans en mai 2021, expliquant ne jamais avoir abandonné la musique. "Je n'ai jamais vraiment arrêté. Je travaille et je m'amuse énormément. Mon absence me fait du bien, mais n'est pas définitive. J'en profite pour m'occuper de mon fils de deux ans et demi. Et puis, ce n'est pas comme si je ne travaillais plus. Je suis juste beaucoup moins médiatisé", confie le chanteur, qui n'a toujours pas donné de date à ce nouvel album : "Je n'ai pas encore de date à annoncer. Je suis conscient qu'il y a de la demande."

En novembre 2020, dans un entretien accordé au journal Libération, Stromae expliquait déjà qu'il ne s'était jamais éloigné de sa passion. "Je n'ai jamais vraiment arrêté sauf à une période où je n'étais vraiment pas bien. J'en fais tous les jours, je travaille avec et pour d'autres... Un album arrivera à un moment donné mais je n'ai pas vraiment de date. S'être diversifié, ne pas avoir l'attention focalisée sur le projet Stromae, ça fait du bien", explique l'artiste de 35 ans.

Le single Santé est une bonne nouvelle pour les admirateurs de l'artiste belge, qui avait plus ou moins officialisé la sortie d'un album cet automne, avant de confirmer son retour avec sa programmation au festival Rock en Seine, en août 2022 au Domaine national de Saint-Cloud, près de Paris. Une première date de concert, le tout premier annoncé en France, près de neuf ans après son dernier album. "Un événement, le mot est faible", se félicitent les organisateurs de Rock en Seine. Par ailleurs, Stromae est annoncé pour deux dates en Belgique, l'une à Werchter le 19 juin 2022, l'autre à Liège le 10 juillet 2022.