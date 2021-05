MHD : un retour en musique avec le clip d'"Afro Trap Part. 11 (King Kong)"

MHD. Après sa sortie de prison en juillet dernier, le rappeur MHD est de retour avec la chanson "Afro Trap Part. 11 (King Kong)", sortie accompagnée de son clip.

"Huit ans que je rappe, c'est pas maintenant que ça va se calmer." MHD est de retour. Dix mois après sa sortie de prison, le jeune rappeur a dévoilé, ce jeudi 27 mai, un nouveau titre, baptisé AFRO TRAP Part.11 (King Kong) et sorti accompagné d'un clip. Un retour des plus attendus, en témoignent les centaines de commentaires sur les réseaux sociaux et le nombre de vues sur YouTube : plus de 313 000 en seulement une heure. C'est sur son compte Instagram que MHD avait annoncé son grand retour et la sortie de son nouveau chapitre d'Afro Trap, série dont le dernier morceau date du 26 janvier 2018.

L'interprète de Champion League avait connu un arrêt brutal de sa carrière en janvier 2019, après avoir été arrêté pour "homicide volontaire" et écroué dans une affaire de rixe mortelle entre deux bandes rivales, à Paris. MHD avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire en juillet 2020.