Elton John : le chanteur opéré, nouvelles dates pour les concerts à Paris

ELTON JOHN. Le chanteur Elton John est contraint de repousser ses concerts prévus à Paris du 10 au 13 octobre 2021. La star a annoncé devoir se faire opérer. Les nouvelles dates ont été dévoilées.

[Mise à jour le 17 septembre 2021 à 12h46] La tournée d'adieux sera plus tardive que prévue. Alors qu'il devait donner trois concert à l'AccorHôtels Arena de Paris, Elton John a annoncé, jeudi 16 septembre 2021, repousser sa venue dans la capitale. Le chanteur était attendu à la salle de concert de Bercy du 10 au 13 octobre dans le cadre du Elton John Farewell Yellow Brick Road : The Final Tour, une tournée d'adieux mondiale. Dans un communiqué, Sir Elton John précise : "A la fin de mes vacances d'été, j'ai fait une chute malencontreuse et souffre depuis d'une douleur d'une gêne considérable à la hanche." Âgé de 74 ans, il devra subir une opération et est donc contraint de reporter de nombreuses dates.

Que les fans de l'icône britannique se rassurent, de nouvelles dates sont déjà programmées. Mais il faudra un peu de patience. En effet, les concerts auront lieu les 25, 27 et 28 juin 2023. Par ailleurs, les billets restent valables. "Les clients devront veiller à respecter scrupuleusement la nouvelle date de report indiquée. Les clients souhaitant se faire rembourser peuvent s'adresser au point de ventre où ils ont été achetés ", a précisé Gérard Drouot Productions. A l'origine, les concerts étaient prévus en octobre 2020. Ils avaient été une première fois repoussés en raison de la pandémie de Covid-19.

Cest avec regret que nous annonçons les reports des trois concerts dElton John prévus les 10, 12 & 13 octobre 2021 à lAccor Arena. pic.twitter.com/McRdY24gT8 — Gérard Drouot Productions (@GDP) September 16, 2021

Elton John fera toutefois étape à Paris le 25 septembre 2021 pour le concert caritatif Global Citizen, avant de donner deux concerts à la Paris La Défense Arena de Nanterre (Hauts-de-Seine) samedi 11 et dimanche 12 juin 2022. Si la première date est complète, les billets pour le second show sont disponibles sur le site de sa production, La Fnac ou SeeTickets.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour son Elton John Farewell Yellow Brick Road : The Final Tour, l'interprète de Your Song passera par le Royaume-Uni, l'Europe et l'Amérique du Nord. La tournée d'adieux reprendra à Francfort en Allemagne le 27 mai 2022, passera par le Dodger Stadium de Los Angeles les 19 et 20 novembre 2022, scène mythique où il s'était produit lors d'un concert légendaire 1975, avant de partir pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie en 2023. Et donc Paris.