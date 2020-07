PNL et Netflix : un concert disponible le 5 juillet, pourquoi c'est une date symbolique

Après plusieurs jours de suspens, PNL et Netflix annoncent que c'est finalement un concert à l'AccorHotels Arena qui sera mis en ligne dimanche.

[Mis à jour le 02 juillet 2020 à 10h48] Fin du suspens pour les fans de PNL. Hier soir, les deux rappeurs ont annoncé sur les réseaux sociaux ce qu'ils préparaient avec la plateforme Netflix, après plusieurs jours de rumeurs et de théories. Et ce n'est pas un film ou un documentaire qui sera mis en ligne dimanche 5 juillet, mais bien la captation d'un concert en novembre 2017 à l'AccorHotels Arena, pour l'album Dans la légende. Et la date de sortie de ce concert sur Netflix n'a pas été choisie au hasard. "On était censé se retrouver ce dimanche 5 juillet pour le premier Bercy de la tournée Deux Frères, reportée à Février 2021. On a choisi cette date symbolique du 5 juillet afin de vous ramener chez vous, en famille sur Netflix, le concert de notre tournée Dans La Légende", écrivent Ademo et N.O.S. sur Twitter.

Après des jours à faire des théories sur ce que tramaient PNL et Netflix, pour les fans sur Twitter, c'est la déception qui domine. "J'espère c'est pas juste le concert hein, je les ai déjà tous vu en entier sur YouTube", écrit une internaute, quand d'autres espèrent encore une surprise du duo, qui d'habitude ne fait rien comme tout le monde et trouve toujours le moyen de surprendre son public.

La tournée 2020 de PNL n'aura donc pas lieu. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, tous les concerts des rappeurs ont été repoussés. "Salut la mif, on espère que vous allez bien dans cette période incertaine. Comme vous vous en doutez et malgré nos efforts, nous sommes dans l'obligation de repousser notre tournée prévue cet été. On était impatient de vous retrouver pour partager cette aventure tous ensemble, mais on va tous devoir encore un peu patienter. Vos billets restent bien entendus valables pour les nouvelles dates en Février. D'ici là, restez chez vous et prenez soin de vos proches !", pouvait-on lire dans une publication sur Instagram.

Heureusement pour les nombreux fans de Nabil et Tarik Andrieu, tous les concerts prévus pour cet été ont pu être reportés en 2021. Les billets restent valables pour les nouveaux rendez-vous. Voici les nouvelles dates de la tournée 2021 de PNL :

Quelques semaines après la sortie de leur dernier album, "Deux frères", PNL lançait une nouvelle annonce mystérieuse sur les réseaux sociaux : un compte Instagram et un compte Twitter, baptisés "Que la famille", en référence au premier EP des frères des Tarterêts, sorti en mars 2015. Une expression qui rallie également désormais les milliers de fans du duo. Après quelques jours de patience, ces derniers ont finalement découvert que PNL lançait leur collection de vêtements, disponibles sur le site Que la famille, par ici. Une ligne de prêt à porter rapidement écoulée. Mais pas de panique, il semblerait qu'une seconde collection serait déjà en projet...

C'est certainement le single phénomène de l'année 2019 : "Au DD", dévoilé par PNL en guise d'introduction d'un nouvel album, "Deux frères". Le 22 mars 2019, après une interminable vidéo lancée en live sur YouTube, les frères des Tarterêts dévoilaient ce nouveau morceau qui a rapidement fait le tour du monde et des plateformes d'écoute en streaming, dépassant le cap impressionnant des 12 millions de vues en 48 heures. Outre se faire une place confortable dans le Top 30 des titres les plus écoutés sur Spotify avec "Au DD", PNL vient d'être propulsé à la dixième place du célèbre classement américain Billboard des artistes les plus populaires du monde, la semaine dernière.

Les deux Français se placaient ainsi à quelques places derrière des mastodontes internationaux comme Ariana Grande. PNL faisait également son entrée dans la catégorie "artistes émergents" du site américain connu et reconnu Billboard. "Je voudrais bien t'expliquer ! Mais j'ai té-comp. J'ai pas le temps", avait lancé le groupe de rap sur son compte Twitter en partageant fièrement la bonne nouvelle à leurs nombreux abonnés.

Trois lettres pour un phénomène devenu mondial. Depuis 2008, Ademo et N.O.S forment le duo PNL (qui signifie Peace N' Lovés), groupe de rap indépendant qui défraie la chronique à chacune de leurs sorties. Les deux membres fondateurs sont frères, de leurs vrais noms Tarik et Nabil Andrieu, originaires de la cité des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes en banlieue parisienne. Très discrets dans les médias, les deux rappeurs n'ont accordé que très peu d'interviews et entretiennent le mystère autour de leur vie.

Un père pied-noir d'origine corse, ancien braqueur et une mère absente, Tarik et Nabil Andrieu (nés vers 1986 et 1989) passent leur adolescence en Corrèze, puis à Ivry-sur-Seine, avant de retourner à Corbeil-Essonnes. Les deux frères commencent à faire de la musique, en solo, et dévoilent plusieurs mixtape. Après un passage en prison pour trafic de stupéfiants pour Tarik, les deux frères s'associent et dévoilent un premier EP en 2015, baptisé "Que la famille". Quatre ans plus tard, PNL est devenu le groupe de rap français le plus en vue du moment.