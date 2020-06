PNL et Netflix : un concert, un documentaire ? Les théories sur leur collaboration

Sur les réseaux sociaux, la plateforme Netflix et le duo de rappeurs PNL ont annoncé une mystérieuse collaboration, déclenchant une vague de commentaires interloqués et de théories diverses.

[Mis à jour le 25 juin 2020 à 16h58] PNL aime surprendre son public, c'est l'une de ses marques de fabrique (et l'un des domaines où il excelle). Cette fois, c'est avec Netflix que Tarik et Nabil Andrieu créent la surprise, avec deux mini vidéos postées sur leurs réseaux sociaux respectifs. Le duo de rappeurs était resté discret depuis l'annonce de l'annulation de sa tournée française tant attendue, pour cause de pandémie de Covid-19, mais, ce mercredi 24 avril, a posté un très court teaser sur Instagram et Twitter, où l'on peut simplement lire le nom de la plateforme de streaming (et entendre le célèbre "Toudoum"). Même mystère du côté de Netflix, qui a posté sur ses réseaux un logo animé QLF ("Que la famille", leur slogan ndlr.) style jeu vidéo rétro, confirmant que quelque chose était bien en préparation...

Une captation de concert ? Un documentaire sur les méconnus frères Andrieu ? Un reportage coulisses ? Un clip ? Inutile de préciser que cette annonce a suscité une vague de commentaires sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les fans sont des milliers à exposer leurs théories sur cette mystérieuse association. Si ces idées sont évidemment plausibles, avec PNL, qui ne fait rien comme tout le monde, il faut s'attendre à tout (et surtout, certainement à autre chose que ce que l'on a déjà vu sur Netflix, comme le documentaire sur Nekfeu en 2019 par exemple).