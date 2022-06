BTS : pour quelles raisons le groupe fait-il une pause dans sa carrière ?

BTS. Le formation de K-pop sud-coréenne BTS a annoncé une "pause" après neuf ans de carrière et de nombreux succès.

BTS "traverse une passe difficile". Mardi 14 juin, le groupe phénomène de K-pop a annoncé, lors d'un dîner diffusé sur YouTube, qu'il allait faire "une pause" dans sa carrière, alors même que BTS fêtait son neuvième anniversaire. Les sept membres de la formation sud-coréenne se disent "épuisés" et "ne savent plus quel groupe ils forment", explique le leader du groupe, RM. "J'ai toujours pensé que BTS était différent des autres groupes (...) mais le problème avec la K-pop et l'ensemble du 'star system' est que l'on n'a pas le temps de mûrir", poursuit-il.

A 27 ans, RM, qui dit avoir besoin "du temps pour [s]oi", met en cause la pression de l'industrie musicale sur leur groupe, qui "doit sans cesse produire de la musique et faire quelque chose." L'objectif de cette pause est "de réfléchir au souvenir que chacun voulait laisser à ses fans", ajoute Jimin, 26 ans. Et à Suga de conclure : "Ce n'est pas que nous mettons fin au groupe. Nous vivons juste séparément pour un moment."

Inutile de préciser que cette annonce inattendue a créé un séisme sur les réseaux sociaux. D'autant plus que BTS avait dévoilé Proof, une nouvelle compilation, lundi. Si le groupe avait déjà annoncé prendre une pause en 2019, il s'agit cette fois de "commencer un nouveau chapitre", selon J-Hope. Le label HYBE assure de son côté à l'AFP que chacun s'apprête à "lancer en parallèle des projets individuels et en équipe.