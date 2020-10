Shy'm enceinte : pourquoi elle ne veut pas révéler l'identité du père du bébé

SHYM. Après avoir annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux, la chanteuse Shy'm réaffirme sa volonté de ne pas parler de son couple.

[Mis à jour le 27 octobre 2020 à 16h49] "Vivons heureux, vivons cachés". C'est le nouveau mantra de Shy'm. La semaine dernière, la chanteuse annonçait sa grossesse via la sortie d'un nouveau single, baptisé Boy. "C'est non sans excitation et sans émotion que je pose ça là : BOY mon nouveau single (C'est bon de vous retrouver. Et pour le reste, je n'ai pas encore les mots)", écrivait-elle en légende du post Instagram, qui accompagnait la sortie du clip du morceau, où Shy'm dévoilait son ventre arrondi.

Une grossesse surprise que la chanteuse avait réussi à garder secrète. "Je voulais contrôler cette annonce au maximum. Je n'avais pas envie de faire un vulgaire post sur Instagram, je ne voulais pas me retrouver en photo à mon insu dans des journaux à scandale. La meilleure façon de le faire, c'était donc en musique. Cela laissera aussi un souvenir à mon enfant", explique la chanteuse au Parisien. Inévitablement, après cette annonce, la question qui se pose sur les réseaux sociaux est celle de l'identité du compagnon de l'artiste de 34 ans et père du bébé.

Un mystère que Shy'm a choisi de garder. "Ce n'est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon. C'est privé. J'ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée, surtout en se trompant beaucoup. Je n'avais pas envie qu'on s'immisce dans mon couple. Vivons heureux, vivons cachés", explique Shy'm dans les colonnes du journal.

Et d'ajouter, dans une interview à Charts in France : "Mes proches et mes potes, j'ai dû leur dire tout de suite, car quand ils m'ont vu prendre un verre d'eau au lieu du vin... Voilà, ce n'est pas trop dans mes habitudes ! Et puis, plus de cigarettes, plus de charcuterie (...) J'ai gardé très longtemps l'information et ça a été un luxe, parce que j'adore avoir des choses que je ne vis que pour moi, et c'est difficile en étant exposée. C'est trop chouette ! Mais le dire maintenant, ça me fait plaisir aussi. Ne plus réfléchir à l'angle en publiant une photo sur les réseaux sociaux, c'est sympa !"

Ces dernières années, Shy'm avait plusieurs fois évoqué ses souhaits de maternité, comme dans le morceau Absolem, paru sur son dernier album. "J'en rêvais. Et c'est fou, un an plus tard, en plein confinement, j'y arrive. Cette situation si chaotique a eu sur moi un impact positif. Mon esprit s'est apaisé, mon corps a fonctionné. Un mal pour un bien. C'est une aventure magnifique d'être enceinte et de pouvoir créer un album", confie la chanteuse dans les colonnes du Parisien.

Avec son mystérieux compagnon, c'est donc un petit garçon que Shy'm accueillera dans les prochains mois. "Bien qu'il ne soit pas encore né, il m'apaise. Dès son arrivée, je me suis sentie plus sereine, mes doutes ont disparu. A deux ou trois mois, même sans avoir encore les formes d'une femme enceinte, j'avais déjà l'impression d'être différente", confie-t-elle au journal.

En plus de sa grossesse, la chanteuse annonce donc son retour en studio. "A la fin du confinement, je devais reprendre Profilage (la série de TF1 ndlr.), mais les tournages de la prochaine saison ont été repoussés. J'en ai profité pour revenir en studio. Cyril (K. Maro, son compositeur et producteur historique ndlr.) avait écrit quatre titres sur ce que je vivais et il y a eu une évidence, de les enregistrer et d'en faire d'autres. Mon enfant saura ainsi ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pensé, pendant que je l'attendais. C'est assez magique", explique Shy'm au Parisien. La sortie du single Boy est par ailleurs le premier inédit dévoilé par l'artiste depuis 2019 et la parution de son dernier album, Agapé.

Quant à la date de sortie de ce prochain disque, Shy'm explique : "On espère le sortir avant la fin de l'année. Cela fait du bien d'être heureuse et de pouvoir le chanter. Et comme j'ai dû arrêter de fumer, j'ai retrouvé ma voix de mes 20 ans."