Massive Attack annonce la mort de son guitariste Angelo Bruschini

Le groupe Massive Attack a annoncé mardi sur les réseaux sociaux la mort de son guitariste Angelo Bruschini, à seulement 62 ans.

"Je pense que je suis foutu", écrivait en juillet dernier Angelo Bruschini sur son compte Facebook, rendant public son cancer au poumon. Triste prémonition : le guitariste est mort lundi 23 octobre 2023. Il était âgé de 62 ans, a annoncé son groupe, Massive Attack, sur les réseaux sociaux ce mardi. "Dévastée", la formation écrit dans un court message : "Quelle chance nous avons tous eu de partager une telle vie ensemble. Un talent si brillant, excentrique. Impossible de quantifier ta contribution. RIP Angelo."

Au printemps 2022, Massive Attack avait été contraint d'annuler sa tournée en France, en raison des problèmes de santé de l'un des membres du groupe, sans que son identité ne soit révélée. Avant qu'Angelo Bruschini ne le fasse lui-même, en juillet 2023, sur Facebook. "J'ai eu une vie superbe, j'ai parcouru le monde à de nombreuses reprises, rencontré beaucoup de personnes formidables, mais la porte se referme", écrivait le musicien.

Né en 1961 et originaire de Bristol, Angelo Bruschini avait rejoint le groupe Massive Attack en 1997. Cette année-là, la formation enregistrait son album Mezzanine, sorti dans les bacs en avril 1998. Un troisième opus qui s'est depuis vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires à travers le globe, rappelle TF1 Info. Angelo Bruschini avait ensuite été convié à se produire sur scène avec les autres membres du groupe formé en 1988. Massive Attack est connu pour plusieurs de ses titres, dont Teardrop, sorti en 1998, et plus connu par le grand public comme la bande-son de la série Docteur House.