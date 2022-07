Francofolies 2022 : le bilan du festival, les dates 2023

FRANCOFOLIES. La 37ème édition du festival des Francofolies de La Rochelle s'est tenue du 13 au 17 juillet 2022.

[Mis à jour le 19 juillet 2022 à 14h54] Après deux années blanches, Les Francofolies de La Rochelle ont fait leur retour pour une 37ème édition, qui se tenait du mercredi 13 au dimanche 17 juillet 2022, près du vieux port de la ville et dans ses salles de spectacle. Et c'est un carton plein pour cette édition 2022, qui a réuni plus de 150 000 festivaliers sur les cinq jours et cinq nuit de fête et de musique.

Si la chaleur était également au rendez-vous, Les Francofolies de La Rochelle auront été marquée par de nombreux concerts, notamment celui de Julien Doré, Clara Luciani, Angèle, Juliette Armanet ou Mika, mais aussi par la triste gueguerre entre Booba et Vald, qui aura agacé plus d'un festivalier. Quoi qu'il en soit, les organisateurs des Francos donnent déjà rendez-vous l'année prochaine : le festival aura lieu du 12 au 16 juillet 2023 !

Retrouvez la programmation jour par jour des festivités aux Francofolies de La Rochelle, édition 2022 :

MERCREDI 13 JUILLET : Aime Simone, Annie Lalalove, Asaf Avidan, Baptiste W. Hamon, Barbara Pravi, Benjamin Epps, Bobbie, Bertrand Chauveau, Calogero, Coline Rio, Emma Peters, Fishbach, French 79, Gaëtan Roussel, Gargäntua, Léa Lootgier, Meskerem Mees, Mika, NTO, Pauline Paris, Pénélope Bagieu, Sofiane Pamart, Thomas Pawlowski, Zaho de Sagazan.

JEUDI 14 JUILLET : Angèle, Château Forte, Christopher Coutanceau, Daria Nelson, EmmanuelleBéart, Hervé Vilard, Hoshi, Ichon, Jean Guidoni, Juliette Armanet, Ladaniva, Les Louanges, Le Turk, Mansfield.Tya, Mathias Malzieu, Marie-Flore, Patrick Watson, Pierre Lapointe, Poupie, PPJ.

VENDREDI 15 JUILLET : Bartleby Delicate, Bernard Lavilliers, Black Bones "Oh Yeah ! Oh Yeah!", Booba, Charles, Claire Duguet, Edouard Philippe, EZ3kiel, Gato, Green Montana, Gwendoline, Jil Caplan, La Maison Tellier, Maud Lübeck, Maxwell Farrington & Le Superhomard, Oklou, Olivia Ruiz, Patrick Fiori, Pauline Croze, Sabrina Bellaouel, SCH, SDM, Sicario, Takashi Aoki, Vald, Ziak.

SAMEDI 16 JUILLET : Alcest, Antoine Wielmans, Carpenter Brut, Christophe Offeinstein, Clément Cotentin, David Seguin, Denez Prigent, Emily Loizeau, François Morel, HF Thiéfaine Unplugged, Gwennyn, Hangman's Chair, Jacques Weber, Janie, "Je suis comme ça", Kalika, Laurent Jaoui, Lonny, Lujipeka, Marie-Claude Magne, Mars Red Sky, Maya Kamaty, Orelsan, Ours, Roméo Elvis, Sopico, Terrenoire, Yoa.

DIMANCHE 17 JUILLET : André Manoukian, Aldebert, Caroline Ihry, Clara Luciani, Dominique Besnehard, Dutronc & Dutronc, Florent Marchet, Gérard Lanvin, Hubert Blanc-Francard (BoomBass), Iliona, Julien Doré, Laeti, Laura Cahen, Last Train, Lisa Portelli, Malik Djoudi, Romane, Yndi, Zinée.

Après avoir fait leur retour en 2021 (l'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19), le festival des Francofolies de La Rochelle s'est déroulé du 13 au 17 juillet 2022. Pour ce qui est de la prochaine édition, les Francos auront lieu du 12 au 16 juillet 2023 !