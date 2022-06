Solidays 2022 : programmation, plan, horaires... Tout savoir sur le festival

SOLIDAYS. Le festival Solidays débute ce vendredi à l'hippodrome Paris-Longchamps, après deux années blanches. Voici toutes les informations pratiques sur l'événement.

[Mis à jour le 24 juin 2022 à 08h04] Love is back ! Le festival Solidays fait son grand retour à l'hippodrome Paris-Longchamps ! L'événement, organisé par Solidarité Sida, débute ce vendredi 24 juin, pour trois jours de fête et de musique, après une annulation en 2020 et une édition réduite, en hommage aux soignants, en 2021. Pour célébrer ce retour, les festivaliers pourront profiter d'une programmation explosive.

Au programme de ce festival Solidays 2022, des dizaines de concerts, dont : Damso, Black Eyed Peas, Polo & Pan, Eddy de Pretto, Black Pumas, Rilès, Gaël Faye, -M-, Ninho, Suzane, Feu! Chatterton, Yseult, ou encore Orelsan. Avant le début du festival, voici toutes les infos pratiques pour vous préparer pour ces trois jours de fête, placés sous le signe de la bienveillance et de la solidarité, dont les bénéfices sont reversés à Solidarité Sida.

Après avoir confirmé son retour à l'été 2022, les organisateurs du festival Solidays ont annoncé la liste des artistes qui se produiront à l'hippodrome Paris-Longchamps. Voici le programme de Solidays 2022 jour par jour :

Vendredi 24 juin : Biga*Ranx, Pongo, Marc Rebillet, I Hate Models, Stéphane, Kas:ST Live, Orelsan, Julien & Jonathan, November Ultra, La Créole, Gazo, Saskia, Feu! Chatterton, Antigone, DJ Sab, The Murder Capital, Soso Maness, 47TER, Niska, Mara, Justice DJ Set, LTD, Polo & Pan, Kalika, NTO, Ayron Jones et Dubfire.

Samedi 25 juin : Skip the Use, Dtweezer, Babysolo33, Ann Clue, Brö, CKay, Ronisia, Bcuc, Damso, Tsew the Kid, Black Pumas, Gaël Faye, Meute, Mezerg, Blaiz Fayah, Darzack, P2Z - Parizinzins, Black Eyed Peas, Boris Brejcha, Onyvaa, Atoem, Sopico, Structures, Gargäntua, Miley Serious, Oboy et DJ Sab.

Dimanche 25 juin : Folamour a/v Show, Rilès, Rone Solo, Suzane, Yseult, -M-, Victor Solf, Jahneration, Eddy de Pretto, LTD, Chronologic, Emma Peters, Ninho, Leto, PLK et Lujipeka.

A quelques jours du début du festival Solidays, celui-ci affiche presque complet. Sur le site de l'événement, il ne reste que (très peu) de Pass nuit pour le vendredi et le samedi (ces billets donnent accès au site à partir de 23 heures et sont à vendre 31,5 euros).

A noter également que les détenteurs de places pour les éditions 2020 et 2021 peuvent se présenter avec ceux-ci, qui restent valables. Pour les reventes de billets (ou les achats de dernière minute), rendez-vous sur la plateforme officielle ZEPASS.

Après deux années annulées (dont une ouverte uniquement au personnel soignant pour lui rendre hommage), le festival Solidays a confirmé son retour en 2022. L'été prochain, l'événement organisé par Solidarité Sida se tiendra les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 à l'hippodrome Paris-Longchamps.

Vendredi : de 16h à 5h

Samedi : de 14h à 5h

Dimanche : de 14h à 23h

Comme le festival Solidays est un événement engagé pour l'écologie, il est fortement conseillé de se rendre sur le site en transports en commun. Direction donc l'Hippodrome de Longchamp, 2 routes des Tribunes, dans le 16e arrondissement de Paris.

Il existe plusieurs façons de se rendre au festival Solidays :

Navettes gratuites RATP :

Depuis et vers la Porte Maillot : vendredi de 15 heures à 5 heures ; samedi de 13 heures à 5 heures et dimanche de 13 heures à minuit ;

Au départ du festival vers la gare Saint Lazare : vendredi de 00h30 à 5 heures et samedi de 00h30 à 5 heures.

En métro :

Ligne 10 - Boulogne Jean Jaurès

Ligne 1 ou RER C - Porte Maillot puis accès au festival avec les navettes gratuites.

En taxi G7 :

Le festival Solidays collabore avec G7 et propose une station de taxi éphémère à la sortie du festival.

Vendredi de 20 heures à 5 heures

Samedi de 20 heures à 5 heures

Dimanche de 18 heures à minuit

A vélo :

Parking à vélo gratuit à l'entrée du festival

Station Vélib' à l'entrée du festival : la station Solidays, d'une capacité de 500 Vélib's est installée 2 routes des Tribunes et sera ouverte sur les horaires du festival. Sur place, des agents sont dépêchés pour des réparations et la régularisation des vélos.

En voiture :

Un parking de 1 500 places est situé à proximité du festival. Il était possible de réserver une place en ligne, mais les Pass parking sont épuisés.

N'oubliez pas le covoiturage !