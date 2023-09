Seuls les vrais experts des chansons Disney feront un sans-faute à ce quiz

Beaucoup de monde peut se vanter de connaître les grands classiques Disney... Mais combien d'entre vous se souviennent précisément des paroles des chansons ? Attention, quiz niveau expert.

Vous êtes persuadé d'être incollable sur les paroles des chansons Disney ? Celles qui ont bercé notre enfance et continuent de faire fredonner petits et grands... Depuis les débuts de la maison aux oreilles rondes, avec Blanche-Neige et les Sept Nains (1937), Cendrillon (1950) ou Mary Poppins (1964), jusqu'aux succès musicaux récents comme La Reine des Neiges (2013), Vaiana, la légende du bout du monde (2016) ou Coco (2017), les paroles de ces chansons ont fait chanter des générations entières. Parfois même, toujours à l'âge adulte.

Un quiz Disney ne saurait également se passer des films cultes de la firme Disney, comme Les Aristochats (1970), La petite sirène (1989), La Belle et la Bête (1991), Le Roi Lion (1994), Hercule (1997), ou encore Mulan (1998). Mais êtes vous vraiment un ou une expert(e) des paroles des chansons Disney les plus célèbres ? Prêts à relever le défi ? Testez vos connaissances dans notre quiz ci-dessous :

Testez-vous avec le quiz ultime des chansons Disney :

Dans ce quiz, on retrouve quelques une des chansons les plus cultes issues des films de Disney tout aussi célèbres. Ces morceaux, on les doit à de grands compositeurs comme Hans Zimmer (Le Roi Lion), Alan Menken (Hercule, Pocahontas, Le bossu de Notre-Dame, Hercule, La petite sirène), Howard Ashman (La belle et la bête, Aladin), ou encore Franck Churchill (Blanche-Neige, Peter Pan, Bambi).

Autant de noms ayant contribué à faire de Disney, ses films et leurs musiques, d'indémodables classiques, en versions originales comme dans leurs traductions en français. D'autant que certains de ces films d'animation ont été remis au goût du jour avec plusieurs adaptations en live-action, comme La Belle et la Bête (2017), Le Roi Lion (2019), Mulan (2020) ou La Petite sirène (2023).