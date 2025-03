"Un effet de mode" : selon un pédiatre, les parents doivent être "vigilants" avec cette pratique courante chez les bébés

L'Académie de médecine a récemment alerté sur cette pratique de plus en plus courante chez les nouveau-nés.

L'ostéopathie chez les nouveau-nés serait-elle dangereuse ? Pour l'Académie de médecine, cette pratique, qui n'est pas remboursée par l'Assurance maladie, est "sans fondement scientifique avéré, et d'efficacité et de sécurité non démontrées". L'ostéopathie est pourtant largement pratiquée chez les nourrissons. "Je pense qu'il y a un effet de mode", confirme le pédiatre Emmanuel Delmas et auteur du livre "Mon enfant est ENCORE malade". Si la pratique "prend de l'ampleur", elle existe "depuis des dizaines d'années" et était déjà une "source d'inquiétude avant", estime-t-il.

Alors que cette pratique n'est "absolument pas prouvée et pas recommandée", rappelle le pédiatre, elle est pourtant "proposée aux parents pour des symptômes aussi banals que des tétées difficiles, des pleurs nocturnes, une constipation, des coliques, un ballonnement, un ronflement, une anxiété ou des otites…", précise l'Académie. L'ostéopathie est même souvent recommandée "un peu systématiquement" après les accouchements, alors que les études "sur ce sujet sont claires : il n'y a pas de raison de le faire de façon systématique", note le pédiatre. Déjà en 2020, la Haute Autorité de Santé (HAS) écrivait que "les données scientifiques ne permettent pas de recommander l'ostéopathie".

Malgré cette absence de preuves d'efficacité, "l'ostéopathie pédiatrique est souvent conseillée dans les maternités", d'après l'ostéopathe David Yaiche, auteur de "L'ostéopathie pour maman et bébé". Une "promotion" d'ailleurs dénoncée par l'Académie de médecine. L'ostéopathe affirme pourtant que l'ostéopathie est efficace. "En une ou deux séances le soulagement des parents se voit directement". Et celui des enfants aussi, qu'on peut voir sur les vidéos de l'ostéopathe qui peuvent cumuler près de 40 millions de vues sur TikTok.

Malgré les interrogations, David Yaiche se veut rassurant : "Dans aucun cas on ne va mettre en danger le bébé. On est là pour soulager, pour donner des conseils, pour faire des mobilisations qui sont très douces". Avec le massage du ventre par exemple, très utilisé par les ostéopathes notamment pour soulager les coliques, "il n'y a pas de risque, c'est ce qu'on recommande aux parents, on leur montre comment faire", d'après le Dr Delmas. Même s'il ne recommande pas directement l'ostéopathie à ses patients, il estime que "tant qu'il n'y a pas de danger pour l'enfant il n'y a pas de problème".

Le pédiatre incite par contre les parents à vérifier que l'ostéopathe choisi est bien formé et compétent : "il faut rester vigilant". En effet, certains ostéopathes "surfent sur des maladies inventées comme le syndrome de KISS pour jouer sur l'angoisse des parents", alerte le Dr Delmas. Afin de limiter et d'évaluer les éventuels risques, l'Académie de médecine "souhaite qu'une surveillance des effets indésirables des pratiques d'ostéopathie chez le nouveau-né soit mise en place".