Edouard Philippe "revenu d'entre les chauves" : a-t-il eu un traitement pour faire repousser ses cheveux ?

L'ancien Premier ministre, atteint d'alopécie, a récemment vu ses cheveux repousser.

"Je suis en quelque sorte revenu d'entre parmi les chauves". Édouard Philippe avait ironisé sur la repousse récente d'une partie de ses cheveux dans une interview au Parisien en 2025. L'ancien Premier ministre et maire du Havre candidat à sa réelection souffre d'alopécie, une maladie auto-immune bénigne qui provoque la perte de cheveux et de poils.

Il avait annoncé en souffrir en 2023, face aux nombreux commentaires sur son physique qui lui vaut le surnom de "panda". Le président du parti politique Horizons a en effet vu une partie de ses cheveux, sa barbe, sa moustache et ses sourcils virer au blanc et tomber progressivement. "J'ai perdu mes sourcils, et je crois qu'ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche, elle tombe un peu, les cheveux aussi. La moustache est partie, je ne sais pas si elle reviendra, mais ça m'étonnerait", avait-il alors annoncé à la presse.

Mais récemment, "en juin dernier, ça a commencé à repousser. Ça m'a fait drôle. J'ai l'impression de revivre ma puberté", avait-il évoqué au Parisien. Comment se fait-il que ses cheveux aient repoussé après tant de mois de pelade ? L'ancien Premier ministre a affirmé que cela s'était produit "sans traitement ni opération".

La pelade, ou alopécie en plaques, est en effet parfois réversible. "Dans 80 % des cas, les cheveux repoussent d'eux-mêmes six à douze mois après la chute. Certains patients peuvent néanmoins attendre plusieurs années avant de voir leurs cheveux repousser", d'après le CMCC, centre expert en médecine et chirurgie capillaire. Un constat confirmé par les laboratoires Ducray : "La pelade peut régresser spontanément avec une repousse complète des cheveux en 6 à 18 mois. La repousse se fait de façon progressive : d'abord une repousse de petits cheveux blancs sur les plaques de pelade, puis les cheveux s'épaississent et se repigmentent".

Si une repousse spontanée est possible, des traitements existent pour stimuler la pousse de cheveux. Un traitement à base de corticoïdes, appliquée sur le cuir chevelu, par voie orale ou en injections, peut être prescrit. Un traitement local, le minoxidil, peut aussi être appliqué sur le cuir chevelu. Mais ces traitements ne fonctionnent pas toujours, et l'alopécie peut être récalcitrante. Dans tous les cas, des solutions esthétiques existent pour masquer la perte de cheveux et de poils, comme les perruques, les greffes de cheveux, la pose de faux cils ou encore le tatouage des sourcils.