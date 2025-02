Manger chaque jour cet aliment ultra-transformé fait vieillir le corps bien plus vite

Les aliments ultra-transformés sont pointés du doigt pour leurs conséquences sur la santé.

C'est désormais bien connu, les aliments ultra-transformés (chips, gâteaux, bonbons, sodas...) sont mauvais pour la santé. Mais savez-vous à partir de quelle quantité, et quels sont réellement les risques ? Des chercheurs australiens se sont penchés sur la question.

Ils ont étudié les données liées à l'alimentation et la santé de plus de 16 000 adultes américains, et ont observé plusieurs liens inquiétants, notamment avec l'âge biologique, qui reflète l'état de santé d'une personne.

D'après les chercheurs, "manger trop d'aliments ultra-transformés pourrait accélérer le processus de vieillissement biologique". Suite à leurs analyses, ils ont en effet estimé que chaque augmentation de 10 % de la consommation d'aliments ultra-transformés réduisait l'âge biologique - donc faisait vieillir - de 2,5 mois. Au sein de l'étude, les personnes qui mangeaient le plus d'aliments transformés étaient ainsi biologiquement plus vieux d'environ 10 mois par rapport à ceux qui en mangeaient le moins !

Un exemple pointé par les experts est ainsi frappant pour se rendre compte de l'impact de ces aliments ultra-transformés. Concrètement, "l'ajout de 200 calories supplémentaires d'aliments ultra-transformés, ce qui équivaut à peu près à une petite barre chocolatée, pourrait faire avancer le processus de vieillissement biologique de plus de deux mois par rapport au vieillissement chronologique", précise ainsi la Dr Barbara Cardoso, auteure de l'étude publiée dans la revue Age & Aging en décembre 2024.

Elle estime que cette étude montre que manger moins d'aliments ultra-transformés "peut contribuer à ralentir la trajectoire du vieillissement biologique, ce qui constitue une raison supplémentaire de cibler les aliments ultra-transformés lorsque l'on envisage des stratégies visant à promouvoir un vieillissement en bonne santé".

Au-delà de l'âge biologique, l'étude a également montré que le risque de mortalité et le risque de maladie chronique étaient aussi plus élevés avec une consommation importante d'aliments transformés. "L'importance de nos résultats est considérable, car nos prévisions montrent que pour chaque augmentation de 10 % de la consommation d'aliments ultra-transformés, le risque de mortalité augmente de près de 2 % et le risque de maladie chronique de 0,5 %", a expliqué la Dr Cardoso.

De nombreuses autres études ont également mis en évidence l'impact néfaste des aliments transformés sur la santé, notamment sur la santé cardio-vasculaire, cérébrale et mentale, le diabète, l'obésité, certains cancers, et finalement la mortalité.