Ce signe est un facteur de risque méconnu de la maladie de Parkinson, une étude "confirme l'hypothèse"

Les personnes qui souffrent d'un certain trouble, fréquent chez les personnes âgées, auraient plus de risque de souffrir de la maladie de Parkinson.

Chaque année en France, 25 000 personnes découvrent qu'elles ont la maladie de Parkinson. Ce nombre devrait encore augmenter au cours des prochaines années avec le vieillissement de la population. Même si elle est très fréquente, les causes et facteurs de risque de cette maladie neurodégénérative sont encore mal connues. Plusieurs études ont mis en évidence un lien entre la maladie de Parkinson et un certain trouble.

Dans la plus récente, publiée en février 2025, des chercheurs de l'université de Lancaster ont analysé les données de près de 160 000 Anglais qui ne souffraient pas de la maladie de Parkinson, mais qui avaient subi des tests auditifs. Après un suivi moyen de plus de 14 ans, les chercheurs se sont rendu compte que les personnes qui avaient une perte d'audition avaient plus de risque d'être diagnostiquées avec la maladie de Parkinson.

Dans le détail, leurs recherches ont révélé que "pour chaque augmentation de 10 décibels de la déficience auditive de base", le risque de souffrir de Parkinson augmentait de 57 %. On parle de surdité légère à partir d'une perte auditive de 20 à 39 décibels. La Dr Megan Readman, qui a dirigé l'étude, a déclaré dans un communiqué que "ces résultats sont extrêmement importants. Il s'agit de l'une des premières études à examiner comment les déficiences auditives peuvent augmenter le risque de maladie de Parkinson ou être un signe d'alerte précoce de la maladie de Parkinson. Comme le suggèrent nos résultats, la perte auditive est étroitement liée à la maladie de Parkinson".

Ce n'est pas la première étude à arriver à cette conclusion. Leurs auteurs estiment que "les présents résultats confirment l'hypothèse selon laquelle la déficience auditive est un facteur de risque de la maladie de Parkinson". De précédentes recherches avaient suggéré "qu'une perte auditive diagnostiquée multiplie par 1,5 à 1,6 le risque de maladie de Parkinson sur une période de suivi de 2 à 5 ans", rappellent les chercheurs de l'université de Lancaster.

Ils précisent malgré tout qu'il ne s'agit pas d'une preuve de lien de cause à effet. Ils ne savent d'ailleurs "pas si la perte auditive peut causer la maladie de Parkinson ou s'il existe une cause sous-jacente commune à ces deux affections", a précisé la Dr Readman. La prise en charge de la perte auditive, grâce à des appareils auditifs, pourrait ainsi améliorer la cognition et réduire le risque de chutes chez les personnes âgées.