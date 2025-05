Vous passez 1 heure sur votre téléphone avant de dormir ? Voici à quel point ça augmente le risque d'insomnie

Les Français passent 5 heures par jour en moyenne devant les écrans, et en partie avant de dormir, ce qui n'est pas sans impact pour la santé.

Passer du temps sur son téléphone dans le lit est une habitude très répandue qui parait anodine. Mais elle peut avoir d'importantes conséquences sur le sommeil, et plus globalement sur la santé. De nombreuses études, portant majoritairement sur les adolescents et les jeunes adultes, ont mis en évidence que les écrans ont un impact nocif sur le sommeil. Et les spécialistes recommandent généralement de ne pas utiliser d'écrans pendant 30 minutes à 1 heure avant de dormir.

Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : la luminosité des écrans perturbent le rythme circadien et les hormones liées au sommeil, l'utilisation des écrans - et notamment les réseaux sociaux - maintient éveillé, et le temps passé devant un écran remplace le temps qui pourrait être consacré au sommeil, tout simplement.

Des chercheurs norvégiens ont récemment étudié les effets du temps passé sur les écrans chez 45 000 jeunes adultes âgés de 18 à 28 ans en Norvège. Ils ont d'abord observé que le type d'activité sur les écrans - réseaux sociaux, jeux, podcasts... - a finalement peu d'impact. "Nous n'avons pas trouvé de différences significatives entre les médias sociaux et les autres activités sur écran, ce qui suggère que l'utilisation de l'écran en elle-même est le facteur clé de la perturbation du sommeil", a expliqué le Dr Gunnhild Johnsen Hjetland, auteur principal de l'étude, dans un communiqué. Ce qui importe, c'est le temps passé sur les écrans.

Justement, l'étude publiée dans la revue Frontiers in Psychiatry le 31 mars 2025 a conclu que chaque heure supplémentaire passé sur un écran avant de dormir augmentait le risque de souffrir de symptômes d'insomnie de 59 %, et réduisait le temps de sommeil de 24 minutes. Des minutes précieuses quand on sait que les Français dorment en moyenne moins que les 7 heures recommandées en semaine selon l'Inserm.

En France, un sondage mené en 2023 par l'Insee révélait que la réduction du temps de sommeil est le principal effet négatif causé par les écrans. 43 % des 20-29 ans disent réduire leur temps de sommeil au moins une fois par semaine à cause des écrans. Pour limiter cet impact, il est conseillé de mettre en place une routine sans écrans avant de dormir, d'enlever les notifications pendant la nuit, et de privilégier le mode nuit le soir. Les troubles du sommeil touchent 15 à 20 % des Français, et ils peuvent avoir de graves conséquences pour la santé physique comme mentale.