Ce test révèle si vous êtes en bonne santé, il suffit de 30 secondes et d'une chaise

Il est parfois difficile de réellement se rendre compte de notre état de santé. Ce test simple et rapide peut être un indicateur.

Pour connaître notre état de santé, il faut souvent passer des examens médicaux pas toujours agréables et rapides. Même s'il ne permet évidemment pas de les éviter, un premier test riche en enseignements peut être réalisé chez soi, en moins d'une minute, sans douleur ni équipement. Il suffit d'une chaise et d'un chronomètre, généralement disponible dans nos smartphones.

Le test est très simple : il consiste à s'assoir sur la chaise puis se lever un maximum de fois en 30 secondes. Pour qu'il soit correctement réalisé, la chaise doit avoir un dossier droit et ne pas avoir d'accoudoirs. Il faut avoir le dos droit, les bras croisés et posés au niveau des épaules pendant toute la durée du test.

Le nombre réalisé de levers dans ce laps de temps doit correspondre aux moyennes considérées comme normales en fonction de l'âge et du sexe, disponibles sur le site des CDC, les autorités sanitaires américaines. Par exemple, la moyenne pour une personne âgée en 60 et 64 ans est de 14 pour un homme et 12 pour une femme. Le score moyen baisse au fur et à mesure que l'âge augmente. Chez les plus jeunes, une étude a été réalisée auprès de 7000 personnes âgées entre 20 et 25 ans, qui étaient capables de faire environ 25 levers en 30 secondes.

Des résultats inférieurs aux moyennes peuvent ainsi indiquer un problème de santé, en particulier d'équilibre, de manque de force musculaire ou de risque élevé de chute. "C'est un test très utile, car il nous donne beaucoup d'informations sur le fonctionnement des personnes. Il nous renseigne sur leur force, leur équilibre et leur souplesse. Nous savons que certaines études suggèrent qu'il peut aider à déterminer si les personnes sont exposées à des risques tels que les chutes, les problèmes cardiovasculaires ou même un risque plus élevé de décès", a expliqué à la BBC le Dr Jugdeep Dhesi, gériatre.

Ce test est "couramment effectué" par les médecins et particulièrement auprès des personnes âgées d'après le média britannique. Ces dernières sont très nombreuses à être sujettes aux chutes, qui peuvent avoir des conséquences non négligeables : blessures, fractures, isolement... Au delà d'être un indicateur intéressant de l'état de santé, les personnes qui ont un mauvais score peuvent être incitées à vouloir l'améliorer. Pour cela, la clé est d'être aussi actif que possible, en montant les escaliers, en faisant des tâches domestiques, et une activité physique adaptée à son état de santé.