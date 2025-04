Jusqu'à 1600 euros volés : cette arnaque se répand dans les supermarchés, attention à votre carte de fidélité

Si les cartes de fidélité vous permettent de faire quelques économies, elles sont aussi une cible idéale pour les escrocs.

Quand vous allez régulièrement dans un supermarché, il peut être avantageux d'opter pour la carte de fidélité. Elle permet souvent d'avoir des réductions ou de collecter une cagnotte à dépenser ensuite lors de vos courses. Ces cartes sont proposées un peu partout et peuvent contenir de l'argent ainsi que des informations personnelles comme votre nom, votre adresse, ou encore votre numéro de téléphone. C'est pourquoi elles sont aussi la cible d'actes malveillants.

Les gendarmes du Rhône ont ainsi signalé début avril avoir reçu plusieurs plaintes pour "vol des cagnottes sur les cartes de fidélité". Ils expliquent que des pirates en informatique récupèrent les données des cartes de fidélité des clients et les proposent à la vente sur le dark web. D'autres escrocs achètent ces données et s'en servent pour utiliser la cagnotte lors de leurs propres achats. Ils ont seulement besoin d'installer l'application du magasin en question et de rentrer les identifiants pour récupérer la carte de fidélité dématérialisée sur leur téléphone.

Les gendarmes citent Auchan, Carrefour ou encore Super U comme ayant déjà été concernés par ce type d'arnaque. "Si vous êtes victime de ce type d'escroquerie, déposez plainte", incitent les gendarmes.

Récemment, les gendarmes ont identifié un couple utilisant de l'argent issu de cagnottes volées. La brigade de Saint-Genis-Laval a été saisie pour des faits "d'escroquerie, suite à l'utilisation d'une cagnotte d'une victime", ont-ils raconté sur leurs réseaux sociaux. Les escrocs ont été interpellés et placés en garde à vue, où ils ont reconnu les faits. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice pour avoir détourné 1600 euros.

"Il s'agit d'un montant important dans ce dossier, mais en général les sommes volées sont plutôt d'une cinquantaine d'euros", indique une source sécuritaire auprès du Figaro. Les données sont parfois vendues à plusieurs personnes et seuls les premiers qui feront leurs courses pourront en profiter, ajoute cette même source.

Dans un reportage de TF1, diffusé en mars dernier, un expert en informatique dévoilait que les données des cartes de fidélité peuvent aussi être utilisées pour dresser votre profil et même repérer votre établissement bancaire. Cela leur permet de jouer les faux conseillers et ensuite de vous subtiliser de l'argent. Lors d'une souscription, il est donc conseillé de divulguer le moins d'informations personnelles possibles et de se limiter à celles obligatoires pour obtenir la carte, voire de fournir une adresse mail spécifique aux usages commerciaux.